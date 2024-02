États-Unis : pour la Maison Blanche, les frappes menées en Irak et en Syrie sont «un succès»

Ce vendredi, les États-Unis ont mené des frappes visant des forces d'élite iraniennes et des groupes pro-iraniens en Irak et en Syrie, en représailles à une attaque de drone en Jordanie qui avait tué, dimanche dernier, trois militaires américains.

Les États-Unis ont dit vendredi avoir mené avec «succès» des frappes de représailles visant des forces d'élite iraniennes et des groupes pro-iraniens en Irak et en Syrie, Joe Biden avertissant qu'elles allaient «continuer».

La Maison Blanche a indiqué que les avions de combat américains avaient visé au total 85 cibles sur sept sites différents, trois en Irak et quatre en Syrie, et que l'opération, qui a duré environ 30 minutes, avait été un «succès». Les forces armées américaines ont pris pour cible le Corps des Gardiens de la Révolution islamique, armée idéologique du régime iranien, sa Force Qods qui est son unité d'élite et des groupes armés pro-iraniens.

Au moins 18 combattants pro-iraniens ont donc été tués par ces frappes sur l'est de la Syrie, a rapporté l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). Selon des sources sécuritaires, des positions de groupes armés pro-Iran dans l'ouest de l'Irak, à la frontière syrienne, ont également été bombardées. Bagdad a fustigé une «violation de la souveraineté irakienne», tandis que les États-Unis ont affirmé «avoir prévenu le gouvernement irakien avant les frappes».

Joe Biden n'a pas ordonné de frappes sur l'Iran comme le réclamaient certains opposants républicains. Le dirigeant démocrate n'a semble-t-il pas visé non plus de responsables iraniens comme l'avait fait son prédécesseur Donald Trump en janvier 2020 en faisant tuer dans une frappe à Bagdad Qassem Soleimani, ex-architecte des opérations militaires iraniennes au Moyen-Orient.

Le président américain a déclaré vendredi que «les États-Unis ne voulaient pas de conflit ni au Moyen-Orient ni ailleurs dans le monde» et la Maison Blanche a répété après les frappes ne pas vouloir d'une «guerre» avec l'Iran avec lequel ils n'entretiennent plus de relations diplomatiques depuis 1980.

À quoi les États-Unis ripostent-ils ?

Joe Biden, en campagne pour un second mandat, s'était engagé à répondre à la mort dimanche de trois militaires américains tués par une frappe de drone en Jordanie, près de la frontière syrienne, où 350 soldats sont stationnés dans le cadre de la lutte contre le groupe État islamique. Leurs corps ont été rapatriés vendredi.

Les États-Unis ont montré du doigt des groupes armés irakiens soutenus par l'Iran. Les forces américaines en Irak et en Syrie ont subi au moins 165 attaques de drones ou tirs de roquette depuis la mi-octobre, selon un responsable officiel, mais c'était la première fois dimanche que des soldats américains perdaient la vie.

Et maintenant ?

Joe Biden a prévenu que la «riposte» des États-Unis avait «commencé aujourd'hui» et qu'«elle continuera(it) selon le calendrier et aux endroits» que Washington «décider(a)».

«Nous ne voulons plus voir une attaque de plus contre des positions ou des militaires américains dans la région», a prévenu le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche.

Nombre d'experts à Washington pensent que l'Iran ne prendra pas le risque d'un conflit direct avec la première puissance mondiale mais qu'il s'est renforcé depuis la guerre à Gaza et son soutien au Hamas en ralliant davantage d'appuis dans le monde arabe.