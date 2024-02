États-Unis : 48% des Américains souhaitent que le procès de Donald Trump pour ingérence électorale se termine avant l'élection présidentielle

Près de la moitié des Américains souhaitent que le procès de Donald Trump pour ingérence électorale se termine avant la prochaine élection présidentielle, qui aura lieu au mois de novembre.

Si Donald Trump survole les primaires républicains, les décisions de justice le concernant pourraient finir par peser dans la balance. Selon un sondage publié ce lundi par CNN, 48% des Américains estiment qu’il est essentiel qu’un verdict soit rendu avant l’élection présidentielle de novembre, concernant les accusations d’ingérence électorale de Donald Trump et sa responsabilité dans l’assaut du Capitole du 6 janvier 2021.

Les avis divergent entre les électeurs démocrates et républicains. Chez les premiers, 72% souhaitent un verdict rapidement, ainsi que 52% des électeurs indépendants. Les Républicains sont plus partagés sur la question : 38% d’entre eux souhaitent un verdict avant la présidentielle, dont 20% qui considèrent cela essentiel ; toutefois, 39% des Républicains estiment que la date du procès n’est pas importante, et 23% qu’il devrait se tenir après l’élection.

Donald Trump fait aujourd’hui l’objet de quatre inculpations pénales, dont une sur sa responsabilité dans l’assaut du Capitole du 6 janvier et sur des tentatives d’ingérence électorale et d’insurrection après la victoire de Joe Biden à l’élection de 2020. Concernant cette affaire, jugée au niveau fédéral, Donald Trump aurait la possibilité de s’autogracier et de faire abandonner les poursuites en l’absence de verdict s’il est élu en novembre prochain

Demande d'immunité rejetée

Selon le sondage de CNN, 45% des sondés estiment que Donald Trump a agi illégalement après l’élection de 2020, en tentant de faire annuler le résultat de l’élection, une proportion stable depuis plus d’un an. Là encore, les opinions entre Démocrates et Républicains sont aux antipodes : si 80% des électeurs proches du parti de Joe Biden estime que l’ancien président a agi illégalement, ils ne sont que 11% chez les Républicains, qui estiment plutôt que Trump n'a rien fait de mal (49%) ou qu’il a simplement manqué d’éthique (40%).

Son procès dans l'affaire de complot et d'insurrection après l'élection de 2020 était fixé au 4 mars prochain, mais a été repoussé par la juge chargée des débats, en l'attente d'une décision sur l'immunité pénale de Donald Trump, qui a finalement été rendue ce mardi.

La cour d’appel de Washington a en effet rejeté sa demande d’immunité, affirmant que «l’ancien président Trump est devenu le citoyen Trump, avec les mêmes protections que n’importe quel autre prévenu». L’ancien président a d’ores et déjà annoncé faire appel de cette décision. Ses détracteurs l’accusent de tenter par tous les moyens de repousser ses procès à force de recours, afin d’échapper à de potentielles condamnations.