Grande-Bretagne : un rappeur arrêté après que ses chiens ont tué une grand-mère

Les deux bully XL d’un rappeur britannique ont tué la femme qui les gardait pendant qu’il était en déplacement. Cette race de chien considérée comme très dangereuse avait pourtant été interdite dans le pays à la suite d’un nombre élevé d’accidents.

«Jamais en un million d’années» il n’aurait pensé que ses chiens pourraient commettre de telles atrocités, a déclaré le rappeur Ashley Warren. Ses deux bully XL ont tué la grand-mère de son fils, Esther Martin, âgée de 68 ans, alors qu’elle les gardait chez elle pendant qu’il se trouvait en déplacement à Londres pour filmer un clip vidéo.

Immédiatement arrêté pour suspicion d’actes dangereux concernant ses chiens, le rappeur de 39 ans a ensuite été libéré sous caution jusqu’au 5 mars.

Selon le média britannique The Sun, le propriétaire ne s’était pas «rendu compte» que ses chiens pouvaient être dangereux et s’est depuis dit favorable à l’interdiction émise par le gouvernement le 1er février dernier.

«Ils ont ruiné ma vie et celle de mon fils»

Les faits se sont produits à Jaywick, dans l’Essex. Alors qu'Ashley Warren, de son nom de scène Wyless Man, se trouvait à Londres pour filmer son clip vidéo, son jeune fils l’a appelé pour lui faire part de l’horreur qui se produisait.

Le garçon a expliqué à son père que sa grand-mère, Esther Martin, a tenté de séparer les deux chiens qui se battaient. Seulement, dans leur rage, les bully XL se sont retournés contre elle et l’ont attaquée. Horrifié par ce qu’il venait d’entendre, le rappeur a expliqué aux autorités avoir ordonné à son fils de quitter le domicile pour se mettre à l’abri.

«Je n’aurais jamais pu imaginer que tout cela allait se produire», a-t-il déclaré avant d’ajouter que s’il avait eu le moindre doute, il n’aurait jamais laissé son fils et sa grand-mère «dans un tel danger». L’homme a également expliqué ne pas avoir voulu croire aux mises en garde du gouvernement à propos de cette race.

Selon lui, ses chiens, Bear et Beauty, de leurs noms, connaissaient très bien Esther Martin et adoraient s’amuser avec elle, l’incompréhension a donc été d’autant plus grande. Expliquant que cette tragédie lui a servi de leçon, Ashley Warren a déclaré qu’ils avaient «ruiné sa vie et celle de son fils».

Une interdiction après de nombreux accidents

L’adoption de bully XL a officiellement été interdite au 1er février dernier. Cela a fait suite à un nombre très élevé d’attaques similaires à celle d’Esther Martin, qui ne faisaient qu'augmenter depuis ces dernières années.

Il est donc désormais impossible de posséder cette race au Royaume-Uni si l’on ne détient pas un certificat d’exemption. Si ces animaux ne sont pas enregistrés, ils peuvent être saisis aux propriétaires qui risquent une amende et des poursuites judiciaires.

En effet, les propriétaires peuvent alors risquer jusqu’à 14 ans d’emprisonnement et être interdit de posséder tout autre animal.

«Honnêtement, je pensais que cette interdiction était un plan gouvernemental stupide pour éliminer une race dont je n’avais rien vu d’autre que de la douceur et de l’amour. Mais maintenant, je pense qu’ils doivent bien être interdits», a affirmé Ashley Warren.