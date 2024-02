Affaire Maddie McCann : pédocriminel, violeur multirécidiviste… Ce que l’on sait sur l’homme soupçonné de la disparition de la fillette

Christian B., un Allemand désigné comme le principal suspect dans l’affaire Maddie depuis 2020, doit comparaître dès vendredi devant le tribunal de Brunswick. Cet homme de 47 ans au profil présenté comme «violeur récidiviste» doit être jugé pour cinq accusations de viol et de violences sexuelles, notamment sur des mineurs.

À partir de ce vendredi 16 février, un Allemand âgé de 47 ans et désigné par le tribunal de Brunswick sous l’identité de «Christian B.» doit être jugé pour des accusations distinctes de crimes et délits sexuels. Dans le viseur de la justice allemande, il est considéré comme le principal suspect dans «l’affaire Maddie», du nom de la disparition de la petite Britannique Madeleine McCann.

La petite fille a disparu en 2007 peu avant son 4e anniversaire dans une station balnéaire du Portugal. Mais l’affaire a été «compliquée» à résoudre, l’enquête aux ramifications internationales faisant face à des rebondissements, fausses pistes et nombreuses hypothèses.

Bien que le procès doit s’ouvrir vendredi et durer plusieurs mois, c’est plutôt le profil de l’accusé qui interpelle. Si «Christian B.» ne va pas être jugé, pour l’instant, dans l’affaire Maddie puisqu’il n’a pas été formellement inculpé pour la disparition de la fillette, ce quadragénaire est mis en cause dans plusieurs autres affaires de viols et d’agressions sexuelles commis entre 2000 et 2017 au Portugal.

Présenté comme un «violeur récidiviste», l’individu purge en Allemagne une peine de prison de sept ans pour le viol en 2005 d'une Américaine âgée à l'époque de 72 ans, à Praia da Luz, la même localité de la région de l'Algarve (sud du Portugal) où a disparu Madeleine McCann.

Dans une des affaires qui lui vaut de comparaître vendredi, il est soupçonné d'avoir agressé sexuellement une fillette allemande de 10 ans sur une plage en avril 2007, quelques mois seulement avant la disparition de Madeleine McCann.

Dans un autre cas, il est accusé de s'être exhibé devant une enfant portugaise de 11 ans sur une aire de jeux.

Il est aussi jugé pour le viol d'une septuagénaire, attachée et battue dans son appartement de vacances, d'une enfant d'environ 14 ans attachée à un poteau en bois dans sa maison et d'une Irlandaise de 20 ans chez laquelle il s'est introduit en passant par le balcon.

Des «preuves concrètes» de la mort de Maddie ?

Maddie avait disparu de l'appartement de location où elle passait des vacances en famille pendant que ses parents étaient sortis dîner à proximité. Sa disparition a donné lieu à une campagne internationale exceptionnelle pour essayer de la retrouver. Les photos de la fillette, avec ses cheveux châtains clairs au carré et ses grand yeux clairs, ont fait le tour du monde.

Les soupçons officiellement portés sur Christian B., il y a presque quatre ans, avaient ravivé l'espoir des parents Gerry et Kate McCann de voir enfin l'affaire progresser. Lorsqu'il a été désigné comme le principal suspect dans la disparition de Madeleine McCann, le quadragénaire était en prison pour trafic de drogue.

L'enquête a piétiné durant des années avant que cet homme, qui vivait à l'époque des faits à quelques kilomètres de l'hôtel, n'attire l'attention des autorités.

Dans cette affaire, la police portugaise a mené fin mai 2023 des fouilles près d'un réservoir d'eau dans le sud du Portugal, à la demande des autorités allemandes. Des «éléments» ont été découverts, selon le parquet de Brunswick, qui avait alors estimé qu'il était «encore trop tôt» pour déterminer s'ils étaient en lien avec la disparition de l'enfant.

Les enquêteurs allemands affirment toutefois avoir des «preuves concrètes» de la mort de Madeleine.