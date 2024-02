Guerre en Ukraine : Volodymyr Zelensky à Paris ce vendredi pour signer un accord de sécurité

Ce vendredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky se rend à Paris, pour rencontrer Emmanuel Macron et signer un accord bilatéral de sécurité, alors que la guerre en Ukraine entre dans sa troisième année. Le point sur ce qu’il faut savoir de cette visite officielle.

Une tournée européenne. Ce vendredi 16 février, Volodymyr Zelensky se rend à Berlin avant de poursuivre sa route jusqu’à Paris en fin de journée. Le président ukrainien doit y signer un accord bilatéral de sécurité avec son homologue français.

«Cette visite sera l'occasion pour le président de la République de réaffirmer la détermination de la France à continuer d'apporter, dans la durée et avec l'ensemble de ses partenaires, un soutien indéfectible à l'Ukraine et au peuple ukrainien», a précisé le palais de l'Élysée lors d'une conférence de presse.

L'accord bilatéral de sécurité, qui doit être signé par les deux chefs d'État, fait suite aux engagements pris par les dirigeants du G7 en marge du Sommet de l'OTAN, qui s'est déroulé à Vilnius (Lituanie) en juillet dernier, et qui promettait à Kiev un soutien militaire sur «le long terme».

Une autre visite prévue à Berlin

En amont de cette signature, le palais présidentiel a refusé de communiquer précisément sur le contenu de cet accord.

Ce dernier a cependant pour objectif, «de montrer que notre détermination est intacte et qu'elle est aussi forte qu'au début du conflit», que la France «est à l'écoute des besoins de l'Ukraine en matière militaire mais aussi financière», et que notre nation va «continuer de renforcer ses relations avec l'Ukraine et l'accompagner dans sa trajectoire européenne», a précisé Bertrand Buchwalter, conseiller Europe continentale -Turquie.

Avant de rencontrer le président Macron, Volodymyr Zelensky, doit s'entretenir avec le chancelier allemand, Olaf Scholz, à Berlin, pour discuter des termes d'un potentiel accord de sécurité entre les deux pays.