«Sept hommes l'ont violée» : ce que l'on sait du calvaire vécu en Inde par un couple d'Espagnols

Une touriste espagnole, adepte de voyage à moto, a été victime d'un viol collectif par sept personnes en Inde, ce vendredi 1er mars. Une affaire qui a provoqué de vives réactions à travers le monde et sur les réseaux sociaux.

Un viol en réunion qui a scandalisé le monde entier. Ce vendredi 1er mars, une touriste espagnole a été violée par sept individus en Inde, tandis que son compagnon a été frappé et menacé au couteau. Fernanda et Vicente, les deux victimes originaires d’Espagne, ont fait part de leur terrible histoire dans une vidéo publiée sur leur compte Instagram.

Le couple passait la nuit dans une tente dans le district de Dumka, dans l’est du pays et à plus de 1.300 kilomètres de New Delhi, quand il a été pris à partie par plusieurs individus, qui leur ont jeté des pierres. «Ils nous ont battus, ils m'ont mis un couteau sous la gorge en disant qu'ils allaient nous tuer, et sept hommes l'ont violée», a ensuite témoigné Vicente dans cette vidéo, désormais supprimée.

À travers le compte Instagram tenu avec son compagnon «Vuelta al mondo en moto», Fernanda partage son tour du monde réalisé en moto. Selon la biographie du compte aux 250.000 abonnés, le couple voyagerait depuis plus de cinq ans et aurait parcouru plus de 170.000 kilomètres à travers 66 pays du globe. De plus, la femme est également une ambassadrice de la marque KLIM, dédiée au monde de la moto.

Trois personnes arrêtées dans le cadre de l'affaire

Au cours de ces cinq dernières années, le couple a notamment voyagé en Europe et en Asie. La dernière étape renseignée par les deux influenceurs avant de se rendre en Inde est le Sri Lanka, où Fernanda et Vicente ont notamment posé avec des éléphants.

Au lendemain de l’agression subie par les deux touristes, trois hommes ont été arrêtés par les autorités indiennes, tandis que les autres personnes impliquées sont toujours recherchées par la police locale.