États-Unis : une mère de famille amish enceinte retrouvée égorgée et scalpée

Le corps d’une jeune femme amish de 23 ans a été retrouvé mutilé dans sa maison de Sparta Township en Pennsylvanie (États-Unis). Un suspect a déjà été arrêté par les forces de l’ordre.

Une histoire sordide. Une femme enceinte de 23 ans a été retrouvée sans vie par son mari dans sa maison en Pennsylvanie. Selon les sources policières, son corps a subi de nombreuses tortures.

C’est une scène d’horreur qu’a découvert Andy Byler en rentrant chez lui. Le jeune père de famille a découvert sa femme Rebekah gisant dans une mare de sang. Accompagné d’une amie, il a contacté les secours mais il était malheureusement trop tard.

An Amish man found his slain, pregnant wife in the middle of a grisly murder scene inside their northwest Pennsylvania home, according to court documents. https://t.co/paVPMlhXEc — NBC News (@NBCNews) March 5, 2024

Selon les premiers éléments dévoilés par la police et relayés par NBC News, la victime, qui était enceinte de six mois, a été égorgée et aurait également été scalpée. La jeune mère de famille aurait par ailleurs reçu un impact de balle au niveau de la tête.

Un suspect arrêté

La police d’État a déjà appréhendé un homme. Le suspect de 52 ans, Shawn C. Cranston, a été incarcéré pour homicide criminel, homicide criminel sur un enfant à naître et cambriolage. La plainte l’accuse d’avoir entraîné la mort de la victime en lui tirant dans la tête ou en l’égorgeant.

La fille adoptive du suspect s’est confiée sur l’affaire à Jet24/FOX. Elle a expliqué que la famille, qui vivait dans la maison avant l’installation de la victime, avait adopté son petit-fils et que le suspect souhaitait le récupérer.

La situation aurait dégénéré et Shawn C. Cranston aurait alors tué Rebekah Byler. Les deux enfants de la victime, âgés de 2 et 3 ans, étaient présents mais ont été retrouvés indemnes.