Guerre en Ukraine : qu'est-ce que le missile Taurus réclamé par Kiev à l'Allemagne ?

Demandée avec insistance par l'Ukraine à l'Allemagne, la livraison de missiles Taurus pourrait rebattre les cartes du rapport de force établi entre la Russie et son opposant ukrainien.

Une arme qui pourrait frapper la capitale russe et la Crimée. Depuis plusieurs semaines, l’Ukraine insiste auprès de l’Allemagne pour l’envoi de missiles Taurus. En effet, l’arrivée de cette arme pourrait permettre d’attaquer directement Moscou et ainsi inverser le rapport de force sur le terrain.

Développé par l’armée de l’air allemande, le missile Taurus d’un poids de 1,5 tonne contient une ogive de plus de 400 kilogrammes capable de pulvériser un bunker. Il peut également atteindre une vitesse de 800 km/h une fois qu’il est propulsé, selon Le Figaro.

Il est capable de toucher une cible enterrée grâce à une détonation programmable à retardement. Son constructeur, le consortium européen MBDA, indique même qu’il peut détecter le nombre de couches à transpercer avant d’atteindre sa cible.

Au-delà de sa force de frappe, le missile Taurus est réputé pour sa furtivité grâce à un vol à basse altitude permettant de déjouer les radars. MBDA ajoute qu’il intègre aussi dans sa dernière version un système de protection contre les brouillages, le protégeant ainsi de toute perturbation pour son ciblage.

Un missile longue portée capable de «détruire le Kremlin»

Plus important encore, le missile Taurus possède une portée de 500 kilomètres. Cela signifie que si les Ukrainiens l’utilisent à la frontière nord-est de leur pays, il pourrait atteindre la capitale russe, Moscou.

«Avec le Taurus, vous pouvez détruire le Kremlin et avec lui le siège du gouvernement russe», a précisé dimanche un ancien conseiller d’Angela Merkel pour le Berliner Zeitung.

Autre avantage géostratégique : le missile Taurus peut aussi cibler la Crimée. Une attaque de ce dernier permettrait de couper le ravitaillement des troupes russes qui utilisent le pont de Kertch en Crimée pour faire la liaison entre leur pays et le front ukrainien.

Malgré les demandes insistantes du commandement ukrainien, le chancelier allemand Olaf Scholz refuse toujours catégoriquement de livrer le missile Taurus à Kiev. Fin février, ce dernier a alerté sur le risque que l'Allemagne se retrouve «d'une certaine manière impliquée dans la guerre».

«Ce serait quelque chose qui ne serait pas responsable si nous participions de la même manière que les Français et les Britanniques à la gestion du ciblage» de ces missiles, a assuré le chancelier allemand. Il faisait ainsi référence aux missiles de longue portée Scalp et Storm Shadow envoyés par Londres et Paris.