Etats-Unis : il se plaint de migraines, les médecins découvrent un ver solitaire dans son cerveau

Un ver solitaire a été détecté dans le cerveau d’un homme de 52 ans habitant en Floride (Etats-Unis) qui souffrait de migraines chroniques.

Il pensait souffrir de migraines, il avait en réalité un ver solitaire dans la tête. Un homme âgé de 52 ans habitant en Floride (Etats-Unis), qui souffrait de migraines chroniques, pensait qu’il s’agissait de simples maux de tête. Après quelques examens, les médecins ont découvert qu'il s'agissait en réalité d’une infestation de ténia dans le cerveau.

La principale cause évoquée par l’American Journal of Case reports, rapportée par le New York Post, serait une consommation de bacon mal cuit.

1.000 personnes hospitalisées chaque année à cause de cette maladie

C'est sa consommation fréquente qui aurait rendu le patient beaucoup plus vulnérable au développement d’un ver solitaire. Elle a engendré une neurocysticercose. Ce terme scientifique désigne un parasite capable de pondre des oeufs et de se développer dans différentes parties corps.



Cette maladie est la cause d’épilepsie la plus fréquente au monde, comme le précise l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Chose inquiétante, la neurocysticercose peut être contagieuse. En effet, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), une personne atteinte de cette maladie peut le transmettre à d’autres membres de son foyer. Par exemple, si elle ne se lave pas les mains après être allées à la selle, elle peut transmettre les œufs, notamment par l’intermédiaire de la nourriture.

Les chercheurs ont affirmé que cette maladie est «évitable», notamment en consommant de la viande de porc bien cuite. Ce mal est tout de même à l’origine de l’hospitalisation de près 1.000 personnes aux Etats-Unis chaque année.

Le ver solitaire présent dans le cerveau du quinquagénaire a eu le temps de pondre des oeufs. Heureusement, le malade a été traité à l’aide d’un vermifuge, et a été guéri au bout de deux semaines.