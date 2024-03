Présidentielle américaine : Joe Biden et Donald Trump assurés d’être investis par leur parti

Le démocrate Joe Biden et son rival républicain Donald Trump ont remporté assez de délégués, ce mardi 12 mars, pour s'assurer d'être les candidats de leur parti à l'élection présidentielle américaine, selon les médias américains.

Un nouveau duel entre Joe Biden et Donald Trump pour la présidence des États-Unis quasiment officiel.

Après une nouvelle journée de vote dans les États de Géorgie, du Mississippi et de Washington, le démocrate Joe Biden et le républicain Donald Trump, seuls en course dans leur parti respectif, sont désormais assurés d'en être les représentants pour l'élection présidentielle américaine, prévue le 5 novembre prochain.

Selon les estimations de la presse américaine, le président sortant Joe Biden a franchi le seuil des 1.968 délégués nécessaires en remportant la primaire démocrate de Géorgie. De son côté, Donald Trump, 77 ans, a franchi la barre des 1.215 délégués nécessaires pour décrocher l'investiture du Parti républicain en remportant la primaire dans l'État de Washington.

Si la réinvestiture précoce d'un président sortant est la norme, la victoire de Donald Trump dans quasiment toutes les primaires républicaines à ce jour lui a permis de s'assurer l'investiture bien plus tôt que la plupart des candidats d'opposition lors des précédentes campagnes.