Etats-Unis : Donald Trump affirme que toute personne juive qui vote pour les Démocrates «déteste sa religion» et «tout ce qui concerne Israël»

L’ancien président américain Donald Trump a déclaré dans une interview diffusée ce lundi que toute personne de confession juive qui vote pour les Démocrates «déteste sa religion» et «tout ce qui concerne Israël».

Les déclarations de Donald Trump ont une nouvelle fois provoqué un tollé. En pleine crise géopolitique au Moyen-Orient, l’ancien président, candidat à sa réélection, a affirmé dans une interview que les juifs qui décident de voter pour le parti démocrate «détestent leur religion» et «tout ce qui concerne Israël».

Ces déclarations ont été tenues dans le cadre d’une interview de Sebastian Gorka, un ancien assistant de campagne de Donald Trump, qui l’a interrogé sur les critiques émises par certains élus démocrates sur le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou.

«Je pense qu’ils détestent Israël. (…) Toute personne juive qui vote pour les démocrates hait sa religion (...) Ils haïssent tout ce qui concerne Israël, et ils devraient avoir honte d'eux-mêmes parce qu'Israël sera détruit», a donc répondu l’ancien président, alimentant l’idée selon laquelle les juifs américains doivent avoir une loyauté envers Israël et les Etats-Unis. Il s’est par ailleurs dit «étonné du nombre de personnes qui participent» aux «marches propalestiniennes».

Ces déclarations sont intervenues quelques jours après que le chef de file des Démocrates au Sénat, Chuck Schumer, a appelé à l’organisation d’élections en Israël, estimant que la coalition gouvernementale «menée par Netanyahou ne correspond plus aux besoins d’Israël après le 7 octobre». Donald Trump l’a donc accusé d’être «anti-Israël».

Les propos du Républicain ont provoqué un tollé dans la sphère politique américaine. Le porte-parole de la campagne de Joe Biden pour les prochaines élections, James Singer, a estimé que «la seule personne qui devrait avoir honte ici, c’est Donald Trump». Un autre porte-parole de la Maison blanche, Andrew Bates, a estimé dans un communiqué que «rien ne justifie la diffusion de stéréotypes toxiques et erronés qui menacent nos concitoyens. Rien du tout.»

Accusing Jews of hating their religion because they might vote for a particular party is defamatory & patently false. Serious leaders who care about the historic US-Israel alliance should focus on strengthening, rather than unraveling, bipartisan support for the State of Israel. https://t.co/Is47OZSdwJ

— Jonathan Greenblatt (@JGreenblattADL) March 19, 2024