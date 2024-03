Etats-Unis : La justice pourrait saisir les biens de Donald Trump, qui ne peut garantir le paiement de son amende de 454 millions de dollars pour fraude

Donald Trump est incapable de garantir le paiement de son amende de 454 millions de dollars, reconnu coupable en février de fraude financière au sein de son entreprise. La justice pourrait donc saisir les biens du Républicain.

Candidat à la prochaine présidentielle, Donald Trump a été condamné en février dernier à une amende de 454 millions de dollars (environ 418 millions d'euros) pour fraude financière. Ce lundi, ses avocats ont déclaré dans un document judiciaire publié par la section d'appel de la Cour suprême de l'Etat de New York, que l’ancien président ne pouvait apporter la garantie de pouvoir payer cette amende.

Les avocats du Républicain ont affirmé être dans «l’impossibilité pratique» de verser une telle somme d’argent, déclarant avoir contacté une trentaine de sociétés d’assurance et de cautionnement. Il est cependant dans l’obligation de verser les sommes dues même s’il a fait appel du jugement rendu le 16 février dernier.

Donald Trump a jusqu’au lundi 25 mars pour déposer le montant total de l’amende sur un fonds bloqué, ou obtenir la caution d’un tiers pour garantir le montant total, à moins que la cour d’appel n’accepte d’annuler le jugement, ou ne l’autorise à verser une somme moins importante. Ses avocats avaient proposé de déposer une caution de 100 millions de dollars, mais cette offre a été rejetée par la Cour suprême de New York.

Une autre caution de 91,6 millions de dollars déjà versée

En l’absence de garantie du paiement, la justice pourrait donc saisir les biens immobiliers de Donald Trump. Dans le document rendu public lundi, ses avocats ont donc demandé à une cour d’appel intermédiaire de retarder l’exécution du jugement, affirmant que le montant de l’amende est excessif. Cette cour n’a pas encore rendu sa décision.

Les finances de Donald Trump sont d’autant plus fragilisées qu’il a déjà dû verser une garantie de 91,6 millions de dollars auprès du tribunal fédéral de New York pour faire appel de sa condamnation à 83,3 millions de dollars dans l'affaire de diffamation de l'autrice E. Jean Carroll, qui l'a accusé de viol, et à laquelle il a déjà payé cinq millions de dollars pour d'autres propos diffamatoires.

Ces gigantesques amendes et cautions pourraient commencer à peser sur sa campagne, alors qu’il est assuré de représenter le parti Républicain à la présidentielle de novembre prochain. Il est par ailleurs suivi dans quatre affaires pénales.