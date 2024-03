Qu’est-ce que le Captagon, cette terrifiante drogue qui pourrait inonder l'Hexagone ?

Initialement prescrit comme médicament, le Captagon, désormais vendu comme une drogue de synthèse, menacerait d’inonder le marché français dans les prochaines années. Ce produit, dont la Syrie est responsable à 80 % de son exportation mondiale, s’est déjà invité au Moyen-Orient lors de la dernière décennie.

Une nouvelle menace identifiée pour notre pays. Crée en 1961, le médicament Captagon était utilisé pour soigner la dépression, le trouble de l’attention et la narcolepsie. Il est vendu depuis les années 1980 comme une drogue de synthèse à travers le monde.

Auditionné par le Sénat le 26 février dernier, Émile Diaz, ancien membre du réseau de trafic de drogues de la «French Connection», a mis en garde contre l’arrivée prochaine de cette drogue sur notre sol. «En France, ça va mal finir, l’avenir est sombre. Le captagon va déferler, depuis les ports de Marseille et du nord de l’Europe», a prophétisé ce dernier dont les propos ont été repris par La Dépêche.

D’ailleurs, le président Emmanuel Macron a effectué une visite surprise à Marseille ce mardi afin de réaffirmer sa volonté de lutter contre le trafic de drogue dans la cité phocéenne.

Emmanuel Macron sur le narcotrafic à Marseille (Bouches-du-Rhône), alors qu'il était effectuait un déplacement surprise dans la cité phocéenne ce 19 mars : «La drogue est notre ennemie», dans #MidiNews pic.twitter.com/Ypz8rzdogH — CNEWS (@CNEWS) March 19, 2024

Le chef de l'Etat en a profité pour déclarer que la «drogue est notre ennemie», insistant ainsi sur l'engagement du gouvernement en ce sens, notamment avec la multiplication des opérations «place nette» dans l'Hexagone.

des risques d'infarctus du myocarde

Le Captagon a des propriétés dopantes puisque l’amphétamine contenu en son sein possède un pouvoir de puissant stimulateur du système nerveux central, améliorant ainsi la concentration et la performance physique.

Outre ses propriétés addictives, légèrement moindres que celles observées dans les amphétamines classiques, le Captagon a aussi des propriétés hallucinogènes.

Les complications liées à une prise répétée de cette drogue de synthèse sont nombreuses, comme des insomnies, un risque de dépression, de malnutrition ou encore de léthargie. Sa consommation régulière provoque fréquemment des dépressions extrêmes chez les personnes ingurgitant ces comprimés.

La prise régulière de Captagon augmente aussi le risque d'infarctus du myocarde en raison des palpitations occasionnelles ressenti par son utilisateur lié à la toxicité du produit pour le cœur et les vaisseaux sanguins. D’autres symptômes tels que des problèmes gastro-intestinaux, des douleurs articulaires ou des crampes musculaires peuvent également survenir.

Le captagon crée par une firme allemande

Le Captagon est un médicament crée en 1961 par la firme allemande Degussa pour lutter contre la dépression, les troubles de l’attention et la narcolepsie. Le cachet se présentait sous la forme d’un comprimé blanc avec un logo gravé représentant deux demi-lunes.

Ce produit a été transformé dans les années 1980 en une drogue de synthèse, produite majoritairement en Bulgarie, en Slovénie et en Serbie-Monténégro à cette époque. Aujourd’hui, il est essentiellement produit au Moyen-Orient et notamment en Syrie, responsable à 80 % de son exportation mondiale. Son prix de vente varie de 3 à 20 dollars, soit une somme comprise entre 3 euros et plus de 18 euros, selon le site PasseportSanté.

En France, un arrêté datant d’octobre 1995 a interdit la fabrication et la vente du médicament Captagon ainsi que de toutes les autres préparations contenant de la fénétylline. Cette substance a d'ailleurs été inscrite sur la liste noire des Nations unies en 1986, poussant ainsi la plupart des pays à l’abandonner, d’après Euronews.