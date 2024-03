États-Unis : découverte inédite de cas de grippe aviaire chez des vaches laitière au Texas

Les autorités sanitaires américaines ont détecté la circulation de la grippe aviaire chez des vaches laitières de plusieurs exploitations au Texas et dans le Kansas. Une découverte inédite aux États-Unis.

Depuis plusieurs jours, les autorités sanitaires américaines s’inquiètent de la circulation du virus H5N1 de la grippe aviaire dans des élevages de bétail. Au Texas et au Kansas, une souche contagieuse de la maladie, l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), a été détectée chez des vaches laitières. Le virus responsable de cette grippe, qui circule normalement chez les volatiles, a été retrouvé dans des échantillons de lait non pasteurisé, mais également grâce à des tests d’écouvillonnage oropharyngé (c'est à dire par prélèvement sur les muqueuses de la gorge) chez certaines bêtes.

Il s’agit de cas totalement inédits aux États-Unis. «Ce foyer a rapidement attiré l'attention de l'industrie agricole au niveau national», a indiqué Sid Miller, commissaire à l'agriculture du Texas, dans un communiqué.

1/BREAKING: Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) confirmed in panhandle cows. There is no danger to the public. Protecting this $50 billion industry is essential to our ranchers and our economy. We are moving aggressively to address this outbreak. pic.twitter.com/6Ei9IcG1LE

— Sid Miller (@MillerForTexas) March 25, 2024