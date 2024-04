Canada : il remporte 64 millions de dollars après avoir oublié son ticket de loto pendant des mois

Un Canadien a failli perdre un gain historique à la loterie à hauteur de 64 millions de dollars. Il avait conservé son ticket sans se rendre compte qu'il s'agissait du billet gagnant.

Vérifiez bien vos vieux tickets de loterie, ils pourraient être gagnants. C'est ce qui s'est produit au Canada, lors du tirage du Loto Atlantique du 15 avril 2023, où un chanceux a choisi les numéros gagnants pour une cagnotte de 64 millions de dollars (environ 59,6 millions d'euros). Mais 347 jours plus tard, seulement 19 jours avant la date d'expiration du gain, un homme s'est manifesté et a été déclaré gagnant.

Le voici, le gagnant que nous attendions tous avec impatience! Merel Chiasson, de Bas-Caraquet (N.-B.), avait sur sa table de nuit depuis 347 jours le billet gagnant du Lotto 6/49 de 64 MILLIONS DE DOLLARS! Pour en savoir plus : https://t.co/jhGuo7PL2Q pic.twitter.com/Pmn7KvVFAW — Loto Atlantique (@LotoAtlantique) March 28, 2024

Il s'agit de Merel Chiasson, un homme originaire de Bas-Caraquet, dans la région du Nouveaux-Brunswick. L'homme avait entendu parler, par l'intermédiaire de ses amis, d'un «gros lot non réclamé». En fouillant dans de vieux reçus, il s'est rendu compte que le sien était potentiellement gagnant.

«J’ai toujours fait comme ça et je n’ai jamais pensé que je gagnerais gros, alors j’ai laissé les billets-là et je ne me suis pas trop inquiété», a-t-il exprimé dans un communiqué de la société Loto Atlantique.

D'ailleurs, Merel Chiasson n'avait même pas conscience d'avoir remporté 64 millions de dollars, son ticket le laissant croire qu'il pourrait n'avoir gagné que 64.000 dollars. «Il y avait beaucoup de zéros, donc je n’étais pas sûr», a-t-il confirmé. C'est son épouse qu'il lui a confirmée la valeur de son gain en vérifiant sa grille.

Une belle histoire pour cet homme qui a travaillé pendant 40 ans en tant que pêcheur de crabes, puis dans une usine locale de transformation de poisson.

«Je ne veux rien de grand. Cela ne va pas me changer, je suis toujours la même personne», a-t-il assuré. Seul changement à venir : la somme «lui permettra de prendre sa retraite pour de bon», indique le service de loterie canadienne.