Inondations en Russie : niveau de l’Orsk à près de 10 mètres, 6.500 personnes évacuées et 9 autres hospitalisées… Ce que l’on sait

Les régions de l’Oural et de la Sibérie occidentale en Russie ont été noyées sous de violentes inondations ce lundi 8 avril, donnant lieu à des images impressionnantes relayées sur les réseaux sociaux. Particulièrement touchée par cette catastrophe, la ville d’Orsk a dénombré 6.500 évacuations et 9 hospitalisations.

Une montée d’eau exceptionnelle dans la région. Ce lundi, les régions de la Sibérie occidentale et de l’Oural en Russie ont été touchées par des inondations historiques. Cette catastrophe a été occasionnée par le cumul des fortes pluies de ces derniers jours dans ces régions avec la hausse des températures et la fonte accélérée des neiges.

Heavy rain reported in the Orenburg Oblast of Russia, heavy flood reported in the Ural river. The river embarkment busted in many places, flooding the nearby towns. Orsk city is worst affected. Multiple dam failures are reported along the Ural riverpic.twitter.com/6KJbftDVfx — Tamil Nadu Geography (@TNGeography) April 8, 2024

Dans un bilan établi ce lundi matin, le ministère russe des Situations d'urgence a estimé qu’au moins 10.000 bâtiments résidentiels avaient été inondés. La région la plus touchée, celle d'Orenbourg à la frontière du Kazakhstan, a concentré la majorité des évacuations réalisées, avec en tête la ville d’Orsk qui en a totalisé 6.500 à elle seule.

La ville d’Orsk presque entièrement sous les eaux

Cette commune de 220.000 habitants a été inondé après la rupture vendredi soir d'une digue près du fleuve Oural en crue. Les images impressionnantes de la ville presque entièrement sous les eaux ont fait le tour des réseaux sociaux ces dernières heures.

Massive floods due to brust a dam in Orsk of Orenburg Oblast, Russia (08.04.2024)





Flood in the Orenburg region were called the most powerful in the last 100 years. Water flooded more than 10 thousand houses and 18.4 thousand plots





TELEGRAM JOIN https://t.co/yY0dMMK1fg pic.twitter.com/Usc6vqylG5 — Disaster News (@Top_Disaster) April 8, 2024

Dans la ville, neuf personnes ont été hospitalisées après les inondations et près d'une centaine d'autres se sont rendues dans des établissements médicaux pour recevoir des soins, d’après le ministère local de la Santé. La région d'Orenbourg a promis des compensations financières aux sinistrés et le gouverneur, Denis Pasler, s'est entretenu à Orsk avec des protestataires, selon l'agence Ria Novosti.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a estimé lundi que les habitants des régions inondées «supportaient stoïquement» cette épreuve et que «les pouvoirs locaux ne se plaignaient pas». Malgré l'ampleur du sinistre, il a aussi précisé que le président Vladimir Poutine ne prévoyait pas de se rendre sur place.

Un pic des inondations attendu mercredi

L'agence météorologique officielle russe, Rosguidromet, a affirmé s'attendre à un pic mercredi des inondations à Orenbourg et dans ses environs. Les régions russes de Kourgan (Oural) et de Tioumen (Sibérie occidentale) ont instauré lundi l'état d'urgence.

«Les prévisions d'inondation s'aggravent rapidement, de plus en plus d'eau arrive de plus en plus vite», a assuré le responsable de la région de Kourgan, Vadim Choumkov.

Ces importantes inondations touchent également le Kazakhstan voisin où le président Kassym-Jomart Tokaïev a déploré samedi «une catastrophe naturelle», «peut-être la plus grande, en termes d'ampleur et de conséquences, de ces 80 dernières années».

Près de 10 mètres d’eau à Orsk

Le niveau de l'eau continue d'augmenter fortement dans plusieurs régions. Selon les autorités locales, le niveau du fleuve à Orsk a baissé lundi matin de neuf centimètres, à 963 cm, mais il a grimpé de 16 centimètres dans la capitale régionale, Orenbourg (570.000 habitants), à 872 cm.

«On n'avait pas vu tant d'eau à Orenbourg depuis longtemps. Le record était en 1942 (...) après il n'y a plus eu d’inondations comme ça. Là, maintenant, c'est sans précédent», a affirmé le maire d'Orenbourg, Sergueï Salmine.