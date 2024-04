Voici les 10 pays où le terrorisme a fait le plus de victimes en 2023

Le terrorisme est un fléau qui touche le monde entier. L'organisme Statista a publié une liste des 10 pays les plus touchés par les activités terroristes dans le monde en 2023.

Statista, l'organisme de statistiques officielles, a dévoilé, le 15 mars 2024, la liste des pays où le terrorisme a fait le plus de victimes. L'impact de ce fléau est de plus en plus concentré géographiquement, puisque 87 % du total des décès liés au terrorisme l'an dernier sont survenus dans seulement dix pays, selon The Institue of Economics & Peace, mentionné par l'agence de statistique.

En 2023, c'est au Burkina Faso que le terrorisme a eu le plus d'impact : le nombre de morts y a augmenté de 68 % par rapport à 2022, malgré une diminution de 17 % du nombre d'attaques. Dans ce pays africain, le nombre de décès liés aux attentats est de 23 %.

Israël, en deuxième position

Derrière, suit Israël, victime depuis l'attaque du 7 octobre 2023 des attaques du groupe terroriste du Hamas qui a fait 1.160 morts selon un décompte de l'AFP. La nombre de décès à cause du terrorisme est de 14 %.

On retrouve ensuite le Mali, avec 9 % de décès liés aux attentats, le Pakistan, avec 8 % de décès, la Syrie, avec 8 %, le Nigéria, le Niger, la Somalie, le Myanmar et enfin le Cameroun.

La part de décès liés au terrorisme dans le reste du monde est de 13%.