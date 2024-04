Tensions au Moyen-Orient : Israël ferme ses écoles et réduit ses activités

En alerte face à la menace iranienne, Israël va fermer les portes de ses écoles et restreindre les rassemblements pour des raisons de sécurité a annoncé, ce samedi, l'armée.

«Les activités d'enseignement, les voyages et les sorties» scolaires et périscolaires sont suspendus. L'annonce a été faite, ce samedi, par le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari.

La mesure, décidée «au regard des conditions de sécurité», sera appliquée pour deux jours, à savoir dimanche et lundi.

«Les systèmes de défense et d'attaque de l'armée de l'air sont en alerte et des dizaines d'avions patrouillent dans le ciel, préparés et prêts (...) Nous disposons d'un excellent système de défense aérienne, mais la défense n'est pas hermétique», a-t-il encore ajouté.

Des précautions à la hauteur de la menace ?

Le porte-parole de l'armée israélienne fait référence à la menace iranienne, et ce, à quelques jours de la fête de Pessah, la pâque juive, qui devrait débuter le 22 avril prochain.

Au vu de la situation de plus en plus tendue dans la région, le gouvernement israélien a décidé de limiter les rassemblements en plein air à 1.000 personnes. Des mesures renforcées dans les régions frontalières du pays, où les plages seront fermées.

Le porte-parole de l'armée israélienne a également appelé la population à la «vigilance et la responsabilité».

Pour rappel, l'Iran a promis de riposter après une frappe meurtrière le 1er avril contre son consulat à Damas, une opération qu'il impute à Israël.