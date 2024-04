Un adolescent trisomique établit un nouveau record au marathon de Londres

Atteint du syndrome de Down et âgé de seulement 19 ans, Lloyd Martin est le plus jeune coureur à avoir terminé un marathon dans la catégorie des défiances intellectuelles. Le jeune homme a accompli cet exploit lors du marathon de Londres, ce dimanche 21 avril, et a été largement récompensé à l’arrivée.

Il est allé au bout de son rêve. Accompagné de sa mère comme guide, Lloyd Martin, 19 ans, a franchi l’arrivée du marathon de Londres ce dimanche 21 avril, acclamé par un public admiratif, a rapporté la BBC.

En effet, ce n’est pas seulement son jeune âge qui a impressionné la foule, mais son handicap. Touché par la trisomie 21, aussi appelée syndrome de Down, Lloyd Martin a montré qu’avec de la volonté, tout est possible. Il est devenu ce dimanche le plus jeune individu atteint de cette anomalie chromosomique congénitale à boucler un marathon.

«Avec un peu de travail, on y arrive», a déclaré Ceri Hooper, 54 ans, qui a accompagné son fils dans sa course. Celle-ci a déjà réalisé ce parcours quatre fois et a également participé aux marathons de Boston et de Chicago. Lloyd avait donc un très bon mentor à ses côtés.

L’entraînement s’est déroulé sur cinq mois, un véritable défi pour ce jeune adulte, dont la plus longue distance réalisée a été une course hebdomadaire de cinq kilomètres. Mais malgré ces difficultés, Lloyd n’a pas baissé les bras, «c’était incroyable […] il a couru continuellement pendant 22,5 kilomètres, ce qui est la plus longue course qu’il ait jamais courue auparavant […] il y a eu un peu de marche après ça, mais il a été génial», a rapporté Ceri Hooper.

«Nous n’avons pas dit grand-chose lorsque nous avons franchi la ligne d’arrivée», a-t-elle confié avant de rajouter «nous avons tous les deux fondu en larmes». En récompense, le Guinness World Records lui a décerné un certificat à son arrivée, le faisant ainsi officiellement figurer parmi les légendes des records du monde.

Lloyd Martin, 19 ans, a donc obtenu le titre du plus jeune coureur à avoir terminé un marathon, dans la catégorie des défiances intellectuelles. Une réussite synonyme d'espoir pour les personnes trisomiques, selon la mère de Lloyd.