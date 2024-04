Harvey Weinstein : une condamnation pour viol en 2020 annulée par la Cour d'appel de New York

Une Cour d'appel de New York a annulé ce jeudi 25 avril la condamnation pour viol et agressions sexuelles de l'ancien producteur Harvey Weinstein en 2020, et a ordonné la tenue d'un nouveau procès.

Un revirement de situation inattendu. La condamnation d’Harvey Weinstein pour viol et agressions sexuelles en 2020 a été annulée, selon une décision rendue ce jeudi 25 avril, a rapporté l’agence Associated Press.

La décision a été rendue après que l'avocat du producteur oscarisé a démontré que le juge de première instance, qui a présidé l’affaire, a commis une erreur décisive en permettant aux procureurs de faire témoigner plusieurs femmes, dont les accusations ne faisaient pas partie des chefs d’inculpation retenus contre lui.

«Nous concluons que le tribunal de première instance a admis par erreur des témoignages sur des actes sexuels antérieurs présumés, non inculpés, contre des personnes autres que les plaignants des crimes sous-jacents», a indiqué la décision du tribunal, à 4 voix contre 3.

Les juges de la Cour d’appel ont estimé qu'Harvey Weinstein n'avait pas reçu un procès équitable, car sa personnalité avait été jugée plutôt que les preuves. «Le remède à ces erreurs flagrantes est un nouveau procès», ont-ils conclu.

Le point de départ de #MeToo

«C’est injuste pour les survivantes (...) Nous vivons toujours dans notre vérité. Et nous savons ce qui s’est passé», a déclaré Ashley Judd, la première actrice à avoir accusé le producteur, auprès du New York Times, après l’annonce.

Harvey Weinstein, aujourd'hui âgé de 72 ans, purge une peine de 23 ans dans une prison new-yorkaise après avoir été reconnu coupable d'agression sexuelle et de viol en 2020. Il a fait appel de sa condamnation. Il restera incarcéré car il a été reconnu coupable à Los Angeles en 2022 d'un autre viol, et condamné à 16 ans de prison.

Les allégations contre Harvey Weinstein ont marqué le début du mouvement #MeToo, lorsque des victimes d'agressions sexuelles du monde entier, et notamment d'Hollywood, ont partagé leurs expériences sur les réseaux sociaux.

Selon USA Today, 87 personnes, dont de nombreuses célébrités comme Salma Hayek, Lupita Nyong'o ou Ryan Gosling, ont accusé Harvey Weinstein de comportement inapproprié et/ou d'agression.