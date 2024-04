«Je vous l'avais dit» : quand le ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis alertait dès 2017 sur la vague extrémiste en Occident

Un extrait d'Abdullah bin Zayed, ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, s'exprimant sur les risques de la vague extrémiste en Europe et datant de 2017, a refait surface sur les réseaux sociaux cette semaine.

Une mise en garde prémonitoire dans un contexte houleux. Abdullah bin Zayed, ministre des Affaires étrangères des Émirats arabes unis, a republié une vidéo d’un échange datant de 2017 et durant lequel il alertait l’Europe sur la vague extrémiste à venir.

«Je vous l’avais dit», a-t-il déclaré sur son compte Twitter ce lundi 28 avril.

I told you so https://t.co/Vqg3B8WOdO — عبدالله بن زايد (@ABZayed) April 28, 2024

Dans l’extrait vidéo republié par le ministre, ce dernier mettait notamment en garde l’Europe, craignant que certains pays deviennent des «foyers de terrorisme» et indiquait également qu’à l’époque, «l'Arabie saoudite [NDR : pays voisin] est plus déterminée à combattre le terrorisme que les Européens».

Un message repartagé par Elon Musk

Au cours de cette intervention au forum Tweeps 2017, Abdullah bin Zayed s’était ensuite exprimé en anglais à son audience afin de faire comprendre la gravité de la situation à venir.

«Il viendra un jour où nous verrons beaucoup plus d'extrémistes radicaux et de terroristes venir d'Europe en raison de l'absence de prise de décision, de la volonté d'être politiquement correct ou de la supposition qu'ils connaissent le Moyen-Orient, l'Islam et les autres bien mieux que nous. Et je suis désolé, mais c'est de la pure ignorance», avait-il déclaré en anglais à l’époque.

Depuis l’attaque du Hamas sur Israël survenue le 7 octobre, cet extrait a été repartagé par de nombreux comptes à plusieurs reprises.

Récemment, c’est le patron de Twitter, Elon Musk, qui a repartagé la vidéo en indiquant que le ministre des Affaires étrangères des Émirats savait «de quoi il parle».

He knows what he’s talking about https://t.co/2b9CCvQdPp — Elon Musk (@elonmusk) April 28, 2024

Une publication qui a enregistré près de 54 millions de vues et donnant une plus grande visibilité aux propos d’Adbullah bin Zayed.