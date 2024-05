Le «Pascha» : la plus grande maison close d'Europe au coeur d'une affaire d'espionnage chinois ?

Les autorités allemandes se penchent sur le «Pascha», la plus grande maison close d’Europe, a révélé le journal Bild. Selon elles, l'établissement serait impliqué dans une affaire d’espionnage chinois et de trafic d'êtres humains.

Le quotidien allemand Bild vient de révéler, ce mercredi 8 mai, que les autorités allemandes enquêtent sur le «Pascha», la plus grande maison close d’Europe située près de Cologne.

Selon les enquêteurs, le lieu serait utilisé par des trafiquants chinois pour du trafic d'êtres humains et du blanchiment d’argent.

Aussi, les malfaiteurs demanderaient jusqu’à 360.000 euros pour séjourner dans l’immeuble de 11 étages, dont les sept premiers niveaux comptent 126 chambres. On y trouve aussi un hôtel, un restaurant, une boîte de nuit, plusieurs bars, une blanchisserie, ainsi qu’un salon de bronzage.

C’est en particulier le neuvième étage de l'immeuble qui attire l’attention des autorités allemandes. Et pour cause, ils soupçonnent des agents secrets chinois d’utiliser ce niveau, non accessible aux clients, pour leur recrutement d’espions.

Ouvert en 1972, la maison close avait été acceptée en périphérie de Cologne, car la municipalité voulait ainsi éloigner les travailleuses du sexe du centre-ville, et donc des passants.

Mais en 2020, le bordel n’avait pas survécu au covid-19 et avait fermé ses portes, avant d’être racheté pour 11 millions d’euros par Jing Hu, une femme d’affaire chinoise de 46 ans, qui avait fait appel à un avocat allemand pour la transaction.