Chine : un zoo déguise des chiens en pandas pour attirer les visiteurs (vidéo)

Depuis vendredi, des vidéos montrant des Chow-chow teints en noir et blanc circulent sur les réseaux sociaux locaux. D’après le Global Times, le zoo de Taizhou aurait fait passer les canidés pour des pandas.

Une stratégie qui interroge. Selon le Global Times, un journal chinois, les visiteurs du zoo de Taizhou, situé dans la province de Jiangsu se sont montrés surpris en découvrant que deux Chow-chow avaient été peints en noir et blanc pour ressembler à des pandas.

Nombre de touristes ont d’ailleurs filmé la scène, puis diffusé les images sur les réseaux sociaux locaux, dont Douyin, l’équivalent de TikTok. Selon le Global Times, les visiteurs se sont interrogés en lisant l’intitulé de la nouvelle attraction sur leurs billets d’entrée.

Pour 20 yuan (2,6 euros) par adulte et 10 yuan (1,30 euros) par enfants, les visiteurs ont été en mesure de s’offrir un ticket indiquant «Xiong Mao Quan», qui pourrait se traduire par «chiens pandas». Des avocats ont ainsi expliqué aux médias qu’il était inévitable que les visiteurs se soient sentis trahis en découvrant la supercherie.

Taizhou Zoo in Jiangsu Province dyed two chow chow puppies black and white and promoted them as so-called “panda dogs.” pic.twitter.com/Jo7q1dBzZJ

— Shanghai Daily (@shanghaidaily) May 5, 2024