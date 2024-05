Le Japon compte désormais 9 millions de maisons abandonnées

Le Japon a atteint un niveau record de neuf millions de logements vacants qui se détériorent à vue d’œil. Ces maisons abandonnées seraient le reflet d’un problème qui semble gagner du terrain dans le pays, à savoir le déclin de la population.

«Ce n’est pas vraiment un problème lié à la construction de trop de maisons […] mais à un manque de personnes», a déclaré Jeffrey Hall, maître de conférence à l’université des études internationales de Kanda à Chiba. En effet, le nombre extrêmement élevé de maisons abandonnées au Japon, soit neuf millions, serait «un symptôme du déclin de la population japonaise», a-t-il rajouté.

Dans le pays, ces habitations sont connues sous le nom d’akiya, qui fait référence aux maisons abandonnées dans des zones rurales. Cependant, les akiya sont de plus en plus en nombreuses dans les grandes villes, comme Tokyo et Kyoto. Selon le ministère de l’Intérieur et des Communications, les propriétés vacantes au Japon représenteraient 14 % de la totalité des habitations.

Une diminution record du nombre de naissances

Traditionnellement, les akiya se transmettent de génération en génération. Seulement, avec un taux de fécondité au plus bas au Japon, nombreux sont les propriétaires qui n’ont pas d’héritier à qui léguer leur habitation, a rapporté la CNN. Bien souvent, le peu de jeunes qui héritent de ces maisons choisissent de ne pas les habiter et favorisent les grandes villes, ne voyant pas d’intérêt en se rapprochant des zones rurales.

Face à une population vieillissante et à une politique fiscale qui laisse à désirer, le gouvernement japonais se trouve face à de réelles difficultés. Lorsque certains souhaitent conserver leur maison en mauvais état pour des raisons d’argent, d’autres qui souhaite les vendre ne trouvent pas d’acheteurs.

En 2022, la population japonaise a diminué de 800.000 personnes, par rapport à l’année précédente, atteignant ainsi 125,4 millions d’habitants. Mais le record alarmant a de nouveau été atteint 2023, pour la huitième année consécutive. Aujourd’hui, le taux de natalité dans le pays varie entre 1,3, tandis que le taux nécessaire pour maintenir une population stable se situe autour de 2,1.

Des habitations dangereuses pour les riverains ?

Ainsi, ce problème de logements vacants au Japon ne risque pas d’évoluer positivement. Les maisons abandonnées continuent de s’accumuler et un autre problème est venu s’ajouter à cela. En effet, lors de séismes, «il est possible que les maisons vacantes bloquent les voies d’évacuation», puisque leur fragilité les expose beaucoup plus à un effondrement, comme l’a expliqué Yuki Akiyama, professeur à la faculté d’architecture et de design urbain de l’Université de Tokyo.

Une zone comprenant trop de logements abandonnés est donc confrontée à une baisse importante de valeur immobilière. Aussi, les maisons japonaises ne sont jamais appréciées pour leur longévité, contrairement à l’Occident, par exemple.