Qui est Carlo Acutis, le «geek de Dieu», qui va être canonisé ?

Carlo Acutis, surnommé le «geek de Dieu», décédé en 2006 d'une leucémie à seulement 15 ans, va être canonisé, a décidé un décret promulgué par le dicastère pour les Causes des saints, jeudi 23 mai.

Le «cyber-apôtre» va être canonisé. Un décret promulgué par le dicastère pour les Causes des saints l'a annoncé ce jeudi. Carlo Acutis, laïc italien né en 1991 et mort en 2006 des suites d’une leucémie, était surnommé le «geek de Dieu» pour sa passion pour l'informatique.

Issu d’une famille italienne aisée, l'enfant grandit à Milan et manifeste, très tôt, un fort amour pour Dieu. Il obtient d'ailleurs la permission de faire sa première communion avant l’âge prévu. Passionné de nouvelles technologies, il a mis son talent d’informaticien au service de l’évangélisation, gérant par exemple le site internet de sa paroisse milanaise, puis lançant d’autres initiatives numériques. Nourri par l’adoration et l’eucharistie quotidienne, il est atteint en 2006 d’une leucémie foudroyante. Il meurt à l’âge de 15 ans, et son témoignage se répand rapidement dans toute l’Italie puis le monde.

Il est proclamé vénérable tout juste douze ans après sa mort, en 2018. Enterré d’abord non loin de Milan, son corps est transféré à Assise pour répondre à son désir d’être proche de la figure de saint François, qu’il affectionnait particulièrement. De nature extravertie, Carlo Acutis était entouré de beaucoup d’amis. Toute sa vie, estime l’Église catholique, il a cherché à rester fidèle à sa foi et à en témoigner auprès de ses camarades.

«Si tous naissent comme des originaux, beaucoup meurent comme des photocopies», aimait-il à dire. Il a par ailleurs entretenu des amitiés profondes avec des personnes d’autres religions, cherchant à dépasser son environnement protégé.

Une guérison miraculeuse d’une jeune costaricaine

En 2020, Rome avait reconnu un premier miracle obtenu grâce à l’intercession de Carlo Acutis. Il était alors devenu bienheureux. Pour devenir saint, l’Église devait reconnaître un deuxième miracle. C’est chose faite avec le décret publié ce 23 mai avec l’accord du pape François.

A Rome, le dicastère pour les Causes des saints a ainsi étudié une guérison jugée miraculeuse d’une jeune costaricaine née en 2001 et qui était venue faire ses études à Florence en 2018. Le 2 juillet 2022, raconte le dicastère, vers 4h du matin, l’adolescente fait une chute à vélo dans une rue de Florence, générant «un traumatisme crânien très grave».

Conduite à l’hôpital, la jeune femme subit une première opération d’urgence. «La situation est immédiatement apparue très critique et les membres de la famille ont été avertis que la jeune fille pouvait mourir à tout moment», est-il expliqué. Le jour même de l’accident, la mère de Valeria commence à prier le bienheureux Carlo Acutis pour demander d’intercéder pour la guérison de sa fille. Le 8 juillet, elle se rend en pèlerinage à Assise afin de prier sur la tombe du bienheureux dont le corps est exposé derrière une vitre. «Le jour même, Valeria a repris une respiration spontanée et le jour suivant, les médecins ont constaté la reprise de la motricité de ses membres supérieurs et la reprise partielle de la parole.»

Le 18 juillet, la patiente sort de l’unité de soins intensifs pour un autre service. Le 11 août, elle commence à suivre une thérapie de réduction qui «contrairement aux prévisions médicales, ne dure qu’une semaine après une récupération rapide et efficace». Récompensé pour ce miracle, Carlo Acutis va être canonisé. La date de l'événement sera annoncée lors d’un consistoire qui pourrait avoir lieu avant l’été.