Pompéi : les visiteurs peuvent admirer d'émouvants dessins d'enfants datant de l'Antiquité

Nouvelle découverte étonnante du côté de Pompéi en Italie. Le célèbre site archéologique, fossilisé par l'éruption du Vésuve en 79 après J-C, dévoile un nouveau trésor parfaitement conservé.

Pompéi dévoile une nouvelle relique unique. La nouvelle découverte implique cette fois un groupe de maisons, nommé «Insula dei Casti Amanti», autrefois fermé au public pour subir un travail de fouille archéologique. Le lieu a permis de découvrir des restes de deux victimes de l’éruption mais également des murs couverts de fresques. Des fresques représentant des figures mythologiques ainsi que des dessins d'enfants au fusain.

Gladiatori e cacciatori, dipinti da bambini piccoli con il carboncino sui muri di un cortile di servizio, nella casa del Cenacolo colonnato su via dell’Abbondanza a Pompei, aiutano a capire meglio l’infanzia ai tempi degli antichi romani. pic.twitter.com/Fgm1539qHZ — Pompeii Sites (@pompeii_sites) May 28, 2024

Sur les photos publiées par le compte X (anciennement Twitter) du site archéologique, il est possible de distinguer des mains dessinées certainement par le traçage du contour autour du membre. On y voit également des hommes brandissant des armes et des boucliers, évoquant des scènes de chasse ou de combat de gladiateurs, tradition typique de la Rome Antique. Le site italien Il Post va plus loin en évoquant des scènes de jeux avec un ballon ou encore la présence de sangliers.

Des premières analyses psychologiques

Gabriel Zuchtriegel, directeur du parc archéologique, a livré les premiers résultats d’analyses des découvertes dans un communiqué. «Avec les psychologues de Federico II, nous sommes arrivés à la conclusion que, selon toute vraisemblance, les dessins des gladiateurs et des chasseurs étaient réalisés sur la base d'une vision directe et non à partir de modèles picturaux. Ils ont probablement été témoins d'affrontements dans l'amphithéâtre et ont ainsi été confrontés à une forme extrême de violence spectaculaire», apprend-on.

Le même communiqué reprenait les mots du Ministre de la Culture italien Gennaro Sangiulinao. «Périodiquement et de plus en plus, Pompéi révèle de nouvelles découvertes merveilleuses et se confirme comme un extraordinaire coffre au trésor. C'est pourquoi, dans la loi budgétaire, nous avons expressément refinancé les fouilles de Pompéi, où sont désormais actifs de nombreux chantiers de construction, qui mettent jour après jour de nouvelles merveilles à l'attention du grand public», a-t-il expliqué.