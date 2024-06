Israël-Hamas : les images émouvantes des retrouvailles entre Noa Argamani, enlevée le 7 octobre, et son père (vidéo)

Noa Argamani, dont la capture le 7 octobre dernier par les terroristes du Hamas avait marqué les esprits, fait partie des 4 otages israéliens libérés par Tsahal ce samedi. Les images émouvantes de ses retrouvailles avec son père ont été diffusées sur CNEWS.

Quatre otages du Hamas ont été libérés, en vie, par l'armée israélienne, comme annoncé sur X ce samedi 8 juin. L'opération a été menée avec l’aide du service de renseignement intérieur israélien, et la police israélienne, à Nousseirat, en plein coeur de la bande de Gaza.

Noa Argamani a ainsi pu retrouver sa famille après plus de six mois de captivité. Shlomi Ziv, 40 ans, Almog Meir Jan, 21 ans, et Andrei Kozlov, 27 sont les trois autres otages secourus. Ils avaient tous été enlevées le 7 octobre par le Hamas pendant le festival de musique électro Nova.

Les quatre rescapés ont passé une visite médicale rassurante concernant leur état de santé.

Le Forum des familles des otages et disparus a félicité l’armée israélienne pour son «opération héroïque» de sauvetage de quatre otages dans la bande de Gaza.

«Maintenant, avec l’énorme joie qui règne dans tout Israël, le gouvernement israélien doit se souvenir de son engagement à ramener les 120 otages encore détenus par le Hamas», a écrit le forum sur X.

The heroic operation by the IDF that freed and brought home Noa Argamani, Shlomi Ziv, Andrey Kozlov, and Almog Meir Jan is a heroic triumph.





Now, with the enormous joy all over Israel, the Israeli government must remember its commitment to bring back all 120 hostages still held… pic.twitter.com/bjzaDOy8se

— Bring Them Home Now (@bringhomenow) June 8, 2024