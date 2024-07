«Une Bugatti à 4,5 millions d'euros» : quelle est cette fake news sur Olena Zelenska qui s’est répandue sur les réseaux sociaux ?

La première dame ukrainienne est accusée d’avoir acheté une Bugatti Tourbillon lors d'une visite à Paris. Une information largement relayée sur les réseaux sociaux qui s’avère être fausse.

Après Matriochka, une nouvelle campagne de désinformation vise les pays occidentaux. Depuis quelques jours, des messages publiés sur les réseaux sociaux accusent Olena Zelenska, la première dame ukrainienne d’avoir fait l’acquisition d’une Bugatti Tourbillon lors de sa visite à Paris pour les commémorations du débarquement en juin.

Avant que la vérité n’éclate, cette rumeur est devenue virale. Sur X, l’activiste pro-russe et pro-Trump Jackson Hinkle – reconnu outre-Atlantique pour ses campagnes d’infox-, n’a pas tardé à publier un lien où des preuves telles qu’une facture et une vidéo inculperaient la première dame ukrainienne.

Ukrainian President Zelensky’s wife just bought a €4.4 MILLION Bugatti sports car with American taxpayer dollars. pic.twitter.com/L5WnWGEfLH — Jackson Hinkle (@jacksonhinklle) July 1, 2024

Le post, depuis vu par plus de 7 millions d’internautes, n’est pas le seul à avoir été source d’audience, plusieurs autres comptes auraient partagé l’information à des millions de visiteurs.

D’après les publications, le couple présidentiel ukrainien se serait offert le bolide, disponible à 250 exemplaires en France, avec les fonds d’aide à l’Ukraine fournis par les Etats-Unis ainsi qu’«avec l'argent de l'Union européenne» et des «contribuables».

Une facture erronée

Afin d’apporter les preuves de leurs déclarations, une facture où figure le logo de Bugatti accompagnait la publication. Toutefois, de nombreux observateurs ont pointé certaines anomalies. Alors que le document est incomplet, l’adresse postale comporte une faute d’orthographe, la ville de Neuilly-sur-Seine est rédigée avec un seul «l».

De plus, une vidéo - générée par intelligence artificielle - dans laquelle un prétendu commercial du concessionnaire annonce l’achat d’Olena Zelenska a été publiée. «Je suis heureux de vous annoncer que la première propriétaire de la Bugatti Tourbillon sera l'épouse du président de l'Ukraine, Olena Zelenska», a-t-il déclaré. «Mme Zelenska a fait une précommande et sera la propriétaire de la première des 250 voitures», poursuit-il.

Cette rumeur a rapidement suscité la réaction de la marque. Dans un communiqué, la concession Bugatti de Paris, exploitée par le groupe Car Lovers a annoncé une «fake news». Le groupe «dément fermement à la fois l’existence de cette transaction et l’existence de cette facture», est-il écrit.

«Non seulement les mentions légales obligatoires ne figurent pas sur la facture, mais le prix du véhicule est également erroné, le prix des options et leurs descriptions sont inexacts et incohérents, la charte graphique est désuète», précise-t-il, ajoutant avoir porté plainte pour «faux, usage de faux, usurpation d’identité et diffamation, notamment».