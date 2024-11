OVNI : ce que l’on sait des 757 signalements que le Pentagone a reçus entre 2023 et 2024

D'après un rapport publié jeudi 14 novembre, le Pentagone a répertorié 757 signalements d'Ovni entre mai 2023 et juin 2024.

Les yeux rivés au ciel, des centaines de personnes ont cru voir un Objet volant non identifié (Ovni), entre mai 2023 et juin 2024. Ce jeudi 14 novembre, le Pentagone a publié un rapport faisant état de 757 signalements reçus du monde entier sur cette période, dont 21 qui mériteraient une analyse plus approfondie.

Dans 174 cas en revanche, le ministère de la Défense a pu démontrer qu'il s'agissait de simples «objets prosaïques» : des ballons dans 70% des cas mais aussi des oiseaux, des drones, des avions ou encore des satellites. 243 autres signalements devraient entrer dans cette même catégorie.

Des signalements provenant de zones sensibles

Globalement, comme le souligne l'Indépendant, le Pentagone estime que la majorité des observations d'Ovni sont liées à «une mauvaise identification de phénomènes et d'objets ordinaires». Les satellites Starlink d'Elon Musk font par exemple souvent l'objet de signalements.

Toutes les alertes ont toutefois été prises au sérieux, notamment parce qu'une partie de ces prétendus Ovni a été observée à proximité de zones de sécurité nationale sensibles, dont 81 provenant de sites d'opérations militaires américaines.

392 signalements ont été émis par l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) elle-même, dont un seul mentionne un éventuel problème de sécurité des vols. Il concernait un équipage qui avait «déclaré avoir frôlé un objet cylindrique alors qu'il survolait l'océan Atlantique, au large de la côte de New York».