Narcotrafic : 5,5 tonnes de méthamphétamine saisies en Inde, un record

En inde, les gardes côtes ont effectué une saisie record de 5,5 tonnes de méthamphétamine sur un bateau de pêche birman, ce mardi 26 novembre. Une cargaison qui s'élève à plusieurs millions d'euros.

Une victoire de plus dans la lutte contre le narcotrafic. Les gardes-côtes indiens ont annoncé ce mardi 26 novembre avoir réalisé la plus importante saisie de drogue de leur histoire, soit 5,5 tonnes de méthamphétamine. Le chargement illégal se trouvait à bord d'un bateau de pêche en provenance de Birmanie. «L'équipe d'arraisonnement a découvert environ 5.500 kilos de méthamphétamine», selon un communiqué des autorités indiennes, qui affirme qu'il s'agit de «la saisie la plus importante jamais réalisée par les gardes-côtes indiens».

Le bateau avait été repéré par une patrouille aérienne diligentée par les gardes-côtes indiens en mer d'Andaman, située entre les deux pays, selon ce même communiqué. L'embarcation, à bord de laquelle se trouvaient six ressortissants birmans, a été interceptée dimanche à l'aube dans les eaux territoriales indiennes, ont précisé les gardes-côtes.

Une cargaison qui s’élève à plusieurs millions d’euros

La valeur marchande de la drogue saisie en Inde s'élève à plusieurs millions d'euros. Selon l'ONU, le prix de gros de la méthamphétamine est d'environ 380 euros par kilo dans les régions de production. Une telle prise pourrait donc dépasser la valeur de 2.090.000 euros.

Ces dernières années, les trafiquants de méthamphétamine, la principale drogue de la région, produite essentiellement en Birmanie, se sont tournés vers la mer pour contourner la surveillance accrue aux frontières chinoises et thaïlandaises, selon l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC).