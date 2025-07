États-Unis : 9 morts dans l'incendie d'une maison de retraite du Massachusetts

Neuf personnes ont perdu la vie dans l’incendie d’une maison de retraite dimanche dans le Massachusetts, aux États-Unis. Les autorités ont recensé 30 autres blessés graves. L’incendie a été maîtrisé après que près de 50 pompiers aient été mobilisés.

Drame dans une maison de retraite. Aux États-Unis, dans le Massachusetts, une maison de retraite dans laquelle résidaient 70 personnes a pris feu dimanche soir. Cet incendie considérable a coûté la vie à 9 personnes et 30 blessés ont été transportés à l’hôpital dans un état critique.

«C’est une tragédie… Mes pensées et prières vont aux victimes», a déclaré lundi Jeffrey Bacon, chef des pompiers de Fall River, ville située dans le sud-est de l’État, à la chaîne de télévision locale Boston 25 News.

#BREAKING#USA#MASSACHUSETTS#MA



Tragic...



MASSACHUSETTS : DEADLY FIRE IN AN ASSISTED LIVING FACILITY IN FALL RIVER



At least 9 dead, 30 people injured, including 5 firefighters.

Fire started at 9:30 am, Sunday. #Ultimahora#Fire#Incendio#Incendiepic.twitter.com/wBsfaJC9H4

