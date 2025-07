Le roi Charles III accueillera Donald Trump pour une visite d’État mi-septembre

Le palais de Buckingham a officialisé les dates de la visite d’État de Donald Trump au Royaume-Uni, pour la rentrée de septembre.

Les dates de la venue de Donald Trump au Royaume-Uni sont désormais connues. Le roi Charles III accueillera le le président américain du 17 septembre au 19 septembre 2025, pour une visite d’État, a annoncé ce lundi le palais de Buckingham, précisant que ce dernier serait accompagné de son épouse Melania Trump.

The President of the United States of America, President Donald J. Trump, accompanied by the First Lady Mrs. Melania Trump, will be hosted by His Majesty The King for a State Visit to the United Kingdom from 17th September to 19th September 2025. pic.twitter.com/KtiJxoaFgE

