Tomorrowland : les images impressionnantes de l’incendie de la scène principale du festival de musique

Un incendie spectaculaire a éclaté sur la scène principale du festival belge Tomorrowland, qui débute ce vendredi 18 juillet. Des images impressionnantes diffusées sur les réseaux sociaux ce mercredi font état de l'étendue des dégâts.

Un incendie qui aurait pu avoir de graves conséquences. La scène principale du festival Tomorrowland près d'Anvers (Belgique), a été ravagée par les flammes à 48 heures de l'ouverture de l'événement annuel, qui attire près de 100.000 amateurs de musique électronique venus du monde entier. Pour le moment, aucun blessé n'est à déplorer.

C'est aux alentours de 18h que la «Main Stage», à savoir la plus grande des deux scènes, construite dans un vaste décor féerique destiné à plonger le spectateur dans un univers parallèle, que l'incendie s'est déclaré.

A massive fire destroyed the main stage at Tomorrowland festival in Boom, Belgium, just days before its July 18 start.



Firefighters contained the blaze; no attendees were present, but ~1,000 staff were on-site. pic.twitter.com/IJ8jHZHrrH

— GeoTechWar (@geotechwar) July 16, 2025