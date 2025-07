Thaïlande : une femme de 35 ans accusée d’avoir détourné plusieurs millions d’euros en faisant du chantage sexuel à des moines

Wilawan Emsawat, une Thaïlandaise de 35 ans, a été arrêtée ce mardi à son domicile dans la province de Nonthaburi puis inculpée pour «extorsion», «blanchiment d’argent» et «recel». Elle est soupçonnée d’avoir fait chanter plusieurs moines bouddhistes de haut rang après avoir entretenu des relations sexuelles avec eux, détournant ainsi plus de 10 millions d’euros.

Des moines bouddhistes au cœur d’un scandale sexuel choquant l’opinion publique. En enquêtant le mois dernier sur la disparition d’un moine bouddhiste, la police de Bangkok a mis en lumière une vaste affaire de chantage sexuel impliquant une trentenaire et plusieurs moines de haut rang.

Wilawan Emsawat, une Thaïlandaise de 35 ans, a été arrêtée ce mardi à son domicile dans la province de Nonthaburi puis inculpée pour «extorsion», «blanchiment d’argent» et «recel». Elle est soupçonnée d’avoir fait chanter plusieurs moines après avoir entretenu des relations sexuelles avec eux, détournant ainsi plusieurs millions d’euros et des cadeaux somptueux.

La suspecte aurait notamment annoncé sa grossesse au moine disparu et lui aurait demandé de lui verser 7,2 millions de bahts (190.000 euros) en échange de son silence, selon les informations partagées par la police locale, lors d’une conférence de presse à Bangkok ce mardi.

Des dizaines de milliers de photos et de vidéos compromettantes retrouvées

Lors d'une perquisition menée au domicile de la suspecte ce mois-ci, la police a découvert des téléphones portables contenant des dizaines de milliers de photos et de vidéos compromettantes du moine disparu et de confrères bouddhistes.

«Après avoir saisi son téléphone portable, nous avons vérifié et découvert que plusieurs moines étaient impliqués, ainsi que plusieurs clips vidéo et conversations sur l’application de messagerie Line», a ajouté Jaroonkiat Pankaew.

Pour rappel, les moines bouddhistes de la secte Theravada sont censés respecter les traditions de célibat et s’abstenir de tout désir terrestre. Ce scandale a donc conduit à la défrocation et au renvoi d'au moins neuf abbés et moines de haut rang ces dernières heures.

10,2 millions d’euros déposés sur son compte en 3 mois

L’enquête réalisée ces dernières semaines a permis de mettre en lumière des mouvements financiers suspects démontrant de l’implication de nombreux moines au sein de différents temples. «Nous avons vérifié ses antécédents financiers et découvert qu'ils impliquaient de nombreux temples», a révélé Jaroonkiat Pankaew, du bureau central d'enquête de la police thaïlandaise, lors d'une conférence de presse donnée ce mardi.

La police a déclaré qu'environ 385 millions de bahts (10,2 millions d’euros) avaient été déposés sur les comptes bancaires de Wilawan au cours des trois dernières années mais la plupart des fonds ont été dépensés sur des sites de jeux d’argent en ligne.

Dans une interview accordée aux médias thaïlandais et relayée par The Guardian ce mercredi, Wilawan Emsawat a admis avoir entretenu des relations avec deux moines et un professeur de religion. Elle a également déclaré avoir reçu des cadeaux extravagants, dont une Mercedes-Benz SLK200 et des «millions» de bahts sous forme de virements bancaires.