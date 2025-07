La Corée du Nord suspend l'accueil de touristes étrangers dans sa nouvelle station balnéaire

La Corée du Nord a «temporairement» interdit aux touristes étrangers l’accès à une vaste station balnéaire récemment ouverte. Cette restriction survient quelques jours après la visite du chef de la diplomatie russe dans la région.

Un plaisir qui aura été de courte durée. La Corée du Nord a «temporairement» interdit aux touristes étrangers l’accès à sa nouvelle station balnéaire, a déclaré l’administration du tourisme du pays. Une prise de décision qui tombe seulement quelques jours après la visite de Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe.

Cette zone touristique de la côte a ouvert ses portes aux visiteurs nord-coréens au début du mois de juillet, jouissant d’une abondante couverture dans les médias d’État. Qualifiée de «Waikiki nord-coréen» par les médias sud-coréens, le vaste complexe côtier de Wonsan-Kalma (Corée du Nord) peut accueillir quelque 20.000 personnes, selon Pyongyang.

«Les touristes étrangers ne sont temporairement pas acceptés», a déclaré l’administration nationale du tourisme dans un communiqué publié cette semaine sur un site internet officiel, sans donner plus de détails.

Des visites de groupes de touristes russes sont toutefois attendues dans le courant du mois, selon les médias. L’année dernière, la Corée du Nord a autorisé les touristes russes à revenir pour la première fois depuis la pandémie et les voyagistes occidentaux sont revenus brièvement en février de cette année.

Une zone touristique prometteuse

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a montré un vif intérêt pour l'industrie touristique locale au cours de ses premières années au pouvoir, le développement de la zone touristique côtière de Wonsan-Kalma représentant un projet clé.

Cette station balnéaire sera considérée comme «l’un des plus grands succès de cette année» et la Corée du Nord bâtira d'autres zones touristiques à grande échelle «dans les plus brefs délais», avait déclaré Kim Jong Un avant l’ouverture du site.

En Corée du Sud, le ministère de l’unification de Séoul a déclaré s’attendre à ce que le tourisme international vers la nouvelle station balnéaire «reste probablement de faible ampleur» en raison de la capacité limitée des vols disponibles.

La semaine dernière, le leader nord-coréen s’est entretenu avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, à Wonsan où il a offert à Moscou son soutien total et «inconditionnel» à la guerre en Ukraine, a rapporté l’agence officielle nord-coréenne KCNA.

Le chef de la diplomatie russe aurait de son côté salué le projet de station balnéaire, le qualifiant de «bonne attraction touristique», ajoutant qu’il deviendrait populaire parmi les visiteurs locaux et russes à la recherche de nouvelles destinations.

Moscou avait auparavant annoncé qu’elle allait mettre en place des vols deux fois par semaine entre Moscou et la capitale nord-coréenne Pyongyang.