Tassergal : quel est ce poisson qui a attaqué une femme sur une plage à Majorque ?

Une femme de 85 ans a été mordue à la jambe mardi sur une plage de Palma. D’abord suspecté, un requin a été écarté au profit d’un prédateur plus discret mais tout aussi redoutable, le tassergal.

Sur la très fréquentée plage de Palma à Majorque, une Italienne de 85 ans est sortie précipitamment de l’eau, la jambe en sang. La blessure, située au mollet gauche, a nécessité une prise en charge rapide par deux ambulances.

Selon les autorités locales, la victime souffrait d’une perte de peau importante, bien que les tissus musculaires n’aient pas été touchés.

L’incident a conduit à l’évacuation immédiate de la plage. Un mois auparavant, une habitante de Calvia a assuré, auprès du Majorca Daily Bulletin, avoir subie une attaque similaire.

Requin ou tassergal ?

Des recherches ont été lancées depuis des embarcations, avec l’appui de conseillers environnementaux, pour identifier l’animal responsable. Moins d’une heure plus tard, le drapeau vert était toutefois rétabli, sans qu’aucun animal ne soit retrouvé.

Dans un premier temps, les médias locaux ont évoqué une attaque de requin. Une hypothèse rapidement remise en question. L’absence de traces de dents caractéristiques a orienté les experts vers une autre piste : celle du tassergal, également appelé anjova.

«Nous ne pensons pas qu’il s’agisse d’un requin, car il aurait été visible. Les attaques sont extrêmement rares en Méditerranée», a expliqué Aniol Marilles, expert en biodiversité marine, auprès d'Ultima Hora. Un autre spécialiste, Aniol Esteban, a confirmé l’hypothèse en se basant sur les photos de la blessure : «Notre hypothèse est que l’attaque pourrait avoir été causée par un tassergal».

Un poisson aux allures de prédateur

Le tassergal (Pomatomus saltatrix en nom scientifique) est un poisson pélagique puissant et fuselé pouvant mesurer plus d’un mètre pour un poids avoisinant les 15 kilos, selon Fishipedia. Armé d’une mâchoire redoutable et de canines acérées, il est connu pour son comportement agressif lorsqu’il chasse.

Présent en Méditerranée, dans le golfe de Gascogne ou encore au large de l’Atlantique, ce prédateur se nourrit de poissons comme le maquereau ou l’anchois. Sa technique de chasse, proche de la frénésie, en fait un danger potentiel, bien que les attaques sur l’homme restent rares. Les adultes évoluent généralement au large, mais peuvent s’approcher du rivage, notamment en été, lorsque les températures grimpent.

La hausse des températures et les bouleversements écologiques rapprochent en effet certaines espèces du littoral, augmentant les risques d’interaction avec les baigneurs.