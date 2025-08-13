Italie : un naufrage au large de l'île de Lampedusa provoque la mort d'au moins 20 personnes

Un naufrage au large de l'île italienne de Lampedusa a fait au moins 20 morts, a affirmé ce mercredi un porte-parole du Haut commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR).

Un nouveau drame près de Lampedusa. Au moins 20 personnes sont mortes dans le naufrage d'une embarcation au large de l'île de Lampedusa, en Italie, a rapporté l'AFP.

Profonda angoscia per l'ennesimo naufragio a largo di Lampedusa, dove ora UNHCR sta assistendo i sopravvissuti. Sarebbero 20 i cadaveri ritrovati e altrettanti i dispersi. Fino a oggi sono stati 675 i morti dall'inizio dell'anno nel Mediterraneo centrale. Rafforzare le vie legali — Filippo Ungaro (@FiloUngaro) August 13, 2025

«Profonde angoisse après l'énième naufrage au large de Lampedusa, où le HCR assiste les survivants», a écrit Filippo Ungaro, porte-parole du Haut commissariat aux réfugiés de l'ONU (HCR), sur son compte X, ajoutant qu'il semble y avoir «20 cadavres retrouvés, et autant de disparus».

«675 morts depuis le début de l'année en Méditerranée»

Un journaliste de Radio Radicale, Sergio Scandura, a indiqué sur X que l'embarcation transportait 97 personnes quand elle a fait naufrage à environ 20 kilomètres du sud-ouest de Lampedusa. La chaîne RaiRadio1 fait état de 12 à 17 migrants disparus, et a affirmé que 60 rescapés ont été ramenés en sécurité sur l'île.

Les migrants qui tentent de rejoindre l'Italie par Lampedusa depuis l'Afrique du Nord font souvent la traversée dans des bateaux surchargés ou qui fuient, par la route maritime au centre de la Méditerranée, particulièrement dangereuse.

«Il y a eu 675 morts depuis le début de l'année en Méditerranée centrale», a écrit Filippo Ungaro dans son message sur X, appelant à «renforcer les voies légales» d'immigration.

D'après le ministère italien de l'Intérieur, 38.263 migrants sont arrivés en Italie cette année par la voie maritime.