Sommet Trump-Poutine : tapes dans le dos, regard fuyant... Des experts en langage corporel décryptent la rencontre entre les deux dirigeants

Des experts ont analysé le langage corporel de Vladimir Poutine et Donald Trump lors de leur rencontre, ce vendredi, en Alaska (Etats-Unis). Des gestes qui peuvent paraître anodins, mais parfois lourds de sens.

Parfois, le corps en dit plus que de longs discours. En marge de la rencontre au sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska (États-Unis) ce vendredi, pour tenter de trouver une issue à la guerre en Ukraine, des experts ont analysé le langage corporel des deux hommes.

La psychologue américaine Beth Dawson, interrogée par le New York Post, s’est tout d'abord penchée sur leurs arrivées respectives sur la base militaire d'Elmendorf-Richardson. Donald Trump, qui semblait fatigué, a pris son temps pour descendre les marches qui le menaient vers le tarmac, une main crispée sur la rambarde. Vladimir Poutine, lui, n’a marqué aucune hésitation et s’est approché du président américain avec un pas décidé.

President Trump Greets the President of the Russian Federation https://t.co/xMG6wxYDEy — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

Sur le tapis rouge déroulé pour l’occasion, Donald Trump a ensuite accueilli chaleureusement Vladimir Poutine, sous quelques applaudissements. Après l'avoir salué énergiquement, il lui a fait de petites tapes sur la main et dans le dos, a relevé la psychologue américaine. «On ne fait pas ça avec tout le monde», a-t-elle déclaré, insistant sur le caractère presque familier de l'action.

President Donald J. Trump greets Russian President Vladimir Putin at the historic summit in Anchorage, Alaska. pic.twitter.com/Mes0sruTNa — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

Au détour de quelques gestes d'autoprotection repérés par les experts, Vladimir Poutine, bien que sérieux, a affiché une mine souriante sur le tapis rouge. Pour la psychologue américaine, il y a eu «une connexion sincère» entre les deux hommes.

Pourtant, Donald Trump a opté pour une attitude bien différente de celle qu’il a pour habitude d’adopter, selon le psychologue et expert en langage corporel britannique Peter Collett, interrogé par Sky News. Lors de rencontres avec ses homologues, Donald Trump assure plutôt un rôle dominant.

Un regard fuyant

Un autre élément a attiré l’attention des experts. Donald Trump a eu des difficultés à regarder Vladimir Poutine dans les yeux. «Il regardait à peine Poutine pendant qu’il parlait», a affirmé l'un d'eux.

Selon les spécialistes, en fuyant Vladimir Poutine du regard devant la presse après leur rencontre, Donald Trump a voulu éviter de souligner son échec à trouver l'accord souhaité avec le président russe.

President Trump Participates in a Press Conference with the President of the Russian Federation https://t.co/D07iIhS8lh — The White House (@WhiteHouse) August 15, 2025

Les experts ont également remarqué que Donald Trump se pinçait les lèvres comme s’il pensait quelque chose qu’il ne pouvait dire. «Cela indique plutôt une déception qu’une satisfaction,» selon Peter Collett.

Jugé trop complaisant avec Vladimir Poutine, notamment lors de leur dernière rencontre en 2018, Donald Trump est désormais accusé d'avoir fait preuve de trop d'amabilité. Pour beaucoup, le président américain a offert au maître du Kremlin un retour sur la scène internationale, alors même qu'il est sous le coup de multiples sanctions dans de nombreux pays.

La conférence de presse à l'issue de la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine s'est achevée sans que les deux dirigeants ne répondent aux questions des journalistes, venus en nombre en Alaska pour ce qui pouvait être une journée historique.