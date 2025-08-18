Polémique des «yeux bridés» : la marque Swatch présente ses excuses après une publicité qui a provoqué un tollé en Chine

Après avoir publié une campagne publicitaire jugée raciste en Chine, avec un mannequin imitant les yeux «bridés», l'horloger suisse Swatch a présenté ses excuses.

Une campagne publicitaire qui a provoqué un tollé en Chine. Le géant de l'horlogerie suisse Swatch a été contraint de présenter ses excuses après la publication, désormais supprimée, d'une campagne de publicité où le mannequin tire ses yeux afin de leur donner un air «bridé».

Dans un communiqué publié en anglais et en mandarin sur son compte Weibo, la marque a déclaré avoir «pris note des récentes préoccupations» du marché chinois et tout supprimé sur le plan international. «Nous nous excusons sincèrement pour la gêne ou le malentendu que cela a pu causer», indique le communiqué de la marque.

La Chine, un marché majeur pour Swatch

Malgré ces excuses, de nombreux internautes chinois ont fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux, indiquant ne plus jamais acheter de montres produites par Swatch.

Le groupe Swatch, qui possède également Omega, Longines et Tissot, a une relation importante avec la Chine : près de 27% des ventes provenaient de la Chine, de Hong Kong et de Macao.