Voici les 15 photos d'animaux les plus impressionnantes dévoilées par le Wildlife Photographer of the Year 2025

Le Muséum d'histoire naturelle de Londres a dévoilé une sélection de photos en lice pour le «Wildlife Photographer of the Year 2025». Le palmarès de ce prestigieux concours international des photographes de nature sera publié le 14 octobre.

Organisé par le Muséum d'histoire naturelle de Londres (Natural History Museum), le concours de photographie de nature le plus célèbre du monde, a divulgué le 27 août, un florilège de 15 photos ayant obtenu une mention spéciale de la part du jury de la 61e édition du «Wildlife Photographer of the Year».

Cette année, la compétition a enregistré un nombre record de 60.636 clichés soumis par des photographes professionnels et amateurs du monde entier. Ces images ont été jugées de manière anonyme, à partir du mois de juin, par un jury international d'experts sur la base de critères relatifs à leur créativité, leur originalité, et leur niveau de technicité.

Les lauréats du «Wildlife Photographer of the Year 2025» seront dévoilés le 14 octobre lors d'une cérémonie de remise des prix au Muséum d'histoire naturelle de Londres où ils seront présentés dans une exposition regroupant les 100 photographies gagnantes du concours. Cette exposition ouvrira ses portes le 17 octobre et se clôturera le 12 juillet 2026.

mention spéciale - catégorie comportement : mammifères

«Wake-up Call» © Gabriella COMI/Wildlife Photographer of the Year

Gabriella Comi a immortalisé l'impressionnant et spectaculaire face-à-face d'une lionne et d'un cobra, dans le parc national du Serengeti, en Tanzanie. «Sous le soleil brûlant de midi, les lions étaient à bout de forces. Je m'apprêtais à partir en compagnie de mon guide David, lorsque celui-ci a aperçu un mouvement : un cobra se dirigeait vers deux lions endormis. En quelques secondes, le plus âgé des deux félins s'est relevé et a fait face à l'intrus venimeux. Le parc national du Serengeti est réputé pour son importante population de lions, qui compte environ 3.000 individus. On estime que ces rois des animaux dorment jusqu'à 20 heures par jour pour économiser leur énergie», a expliqué la photographe italienne.

mention spéciale - catégorie animaux dans leur environnement

«Ice Edge Journey» © Bertie GREGORY/Wildlife Photographer of the Year

Bertie Gregory a capturé l'incroyable moment où des jeunes poussins empereurs marchent au bord de la banquise, sous la calotte glaciaire d'Ekström, dans la baie d'Atka, en Antarctique. «J'ai passé deux mois avec la colonie de manchots empereurs et j'ai vu la plupart des poussins utiliser des rampes de glace pour descendre jusqu'au niveau de la mer afin de se nourrir. Mais ce groupe n'a pas pu profiter de cette descente facile. Tout en gardant mon drone à une distance sûre, je les a observés faire un saut de près de 15 m dans l'eau glacée. Livrés à eux-mêmes, les poussins empereurs doivent trouver un moyen de faire leur premier plongeon dans l'océan pour trouver de la nourriture. Les scientifiques pensent que le déclin continu de la banquise en Antarctique pourrait contraindre davantage de manchots à se reproduire sur les calottes glaciaires, rendant ce comportement de plus en plus courant à l'avenir», a détaillé le Britannique à propos de son cliché qui a obtenu une mention spéciale dans la catégorie «Animaux dans leur environnement».

mention spéciale - catégorie faune urbaine

«No place like Home» © Emmanuel TARDY/Wildlife Photographer of the Year

«La circulation automobile a ralenti lorsque ce paresseux à gorge brune a traversé la route, afin d'atteindre un poteau de clôture et s'y agripper fermement, dans la réserve d'El Tanque, située dans la province d'Alajuela, au Costa Rica. Soucieux de ne pas ajouter au stress de l'animal, j'ai patiemment attendu que les gens quittent les lieux avant de prendre rapidement cette photo. À mesure que leurs habitats se fragmentent, les paresseux sont contraints de traverser davantage par le sol pour atteindre la sécurité de l'arbre suivant. En réponse à cela, le gouvernement costaricien travaille avec des ONG locales pour établir des corridors biologiques, notamment des ponts aériens qui reconnectent leurs habitats forestiers», a expliqué le Français Emmanuel Tardy au sujet de son cliché hautement recommandé dans la catégorie «Faune urbaine».

mention spéciale - catégorie portraits

«Inside the Pack» © Amit ESHEL/Wildlife Photographer of the Year

Amit Eshel s'est retrouvé à hauteur des yeux d'une meute de loups arctiques intrigués par sa présence. «Par une température de - 35 °C, j'ai dû lutter pour réaliser mon rêve de photographier les insaisissables loups arctiques de l'île d'Ellesmere, située au Nunavut, au Canada. Mais le douzième jour de mon deuxième voyage, ils se sont approchés plus près que je ne l'aurais jamais imaginé, si près que je pouvais sentir leur souffle. Limités aux territoires les plus septentrionaux du Canada et au nord du Groenland, les loups arctiques sont curieux des humains en raison d'un manque d'interaction. Il s'agit d'une sous-espèce blanche comme neige du loup gris, des animaux vivant en meute qui chassent les lièvres et les bœufs musqués», a raconté le photographe israélien.

mention spéciale - catégorie zones humides : voir plus loin

«Fragile River of Life» © Isaac SZABO/Wildlife Photographer of the Year

C'est en enroulant ses pieds autour d'un arbre noyé pour rester stable que le photographe américain Isaac Szabo a pu immortaliser des lépisostés osseux frayer, documentant ainsi une scène qui se déroule presque sans changement dans les rivières de Floride, aux États-Unis, depuis environ 100 millions d'années. «J'ai photographié cette femelle lépisosté accompagnée de plusieurs mâles pendant la saison des amours, dans le comté de Columbia, en Floride. La présence de la tortue a été, pour moi, la "cerise sur le gâteau", car elle "donne une idée de l'écosystème dans son ensemble". Cette rivière fait partie des plus de 1.000 cours d'eau alimentés par des sources d'eau douce réputées pour leur clarté. La préservation des aquifères qui alimentent ces sources est vitale non seulement pour la faune emblématique telle que les lamantins, mais aussi pour l'approvisionnement en eau potable de près de la moitié de la Floride», a-t-il dit.

mention spéciale - catégorie comportement : mammifères

«Deadly Lessons» © Marina CANO/Wildlife Photographer of the Year

Marina Cano est tombée par hasard sur un groupe de guépards après qu'ils aient attrapé une petite antilope, appelée dik-dik de Günther, dans la réserve nationale de Samburu, au Kenya. «J'ai observé les trois jeunes félins s'entraîner à chasser sous le regard de leur mère, une étape cruciale dans leur chemin vers l'indépendance. Le dik-dik a été projeté en l'air et tué quelques secondes après que j'ai pris ma photo. Les guépardeaux passent leurs deux premiers mois cachés dans une tanière pendant que leur mère chasse. Vers l'âge d'un an, ils commencent à la rejoindre, apprenant à traquer et à choisir leurs proies», s'est souvenue la photographe espagnole.

mention spéciale - catégorie jeune photographe de nature (11-14 ans)

«A Tale of Two Coyotes» © Parham POURAHMAD/Wildlife Photographer of the Year

Âgé de 14 ans, Parham Pourahmad est l'auteur de ce surprenant et original portrait de deux coyotes, saisi dans le parc de Bernal Heights, situé en plein cœur d'un quartier de San Francisco, en Californie, aux États-Unis.«J'ai utilisé la lumière matinale pour mettre en valeur les yeux ambrés d'un coyote mâle dans le cadre formé par la queue à pointe noire d'une femelle. J'ai suivi ce couple – une femelle et peut-être son frère – pendant quelques heures à travers les collines rocheuses, cadrant rapidement son image avant que le mâle ne se retourne pour caresser la femelle. Les coyotes peuvent s'adapter à presque tous les habitats et sont abondants en Amérique du Nord et en Amérique centrale. Autrefois communs à San Francisco, ils ont disparu de la ville, mais commencent aujourd'hui à y revenir. Bien qu'ils se nourrissent de déchets alimentaires, leur alimentation comprend également des rongeurs et d'autres petits mammifères.», a déclaré le jeune photographe américain.

mention spéciale - catégorie faune urbaine

«Nature Reclaims its Space» © Sitaram RAUL/Wildlife Photographer of the Year

«Travaillant dans l'obscurité totale dans les ruines d'un monument historique de Banda, au Maharashtra, en Inde, j'ai réglé manuellement mon objectif à la distance où je pensais que les chauves-souris frugivores pourraient apparaître, en m'aidant de mon flash pour éclairer la scène. Pendant tout ce temps, les chauves-souris "faisaient leurs besoins au hasard sur moi et sur l'appareil photo". Les roussettes sont courantes dans toute l'Asie du Sud. Pendant la journée, elles se perchent dans des cavités telles que des arbres creux, des grottes et des bâtiments abandonnés. Quelle que soit la taille de nos structures urbaines, une fois que nous les quittons, "la nature finit toujours par reprendre ses droits"», a expliqué Sitaram Raul, photographe indien.

mention spéciale - catégorie jeune photographe de nature (15-17ans)

«Pink Pose» © Leana KUSTER/Wildlife Photographer of the Year

Le jury du concours a apprécié les qualités de la photo de Leana Kuster, qui a capturé un flamant rose en train de se gratter la tête avec l'une de ses longues pattes caractéristiques. «Pendant mes vacances dans le sud de la France, j'ai observé les flamants roses au parc ornithologique de Pont de Gau, en Camargue. J'ai été fascinée par leur comportement alimentaire, alors qu'ils se déplaçaient gracieusement dans les marais salants peu profonds, filtrant l'eau à la recherche de mollusques et de crustacés. Les flamants roses utilisent leur langue pour faire passer l'eau à travers leur bec spécialement adapté, qui est recouvert de nombreuses rangées de fines plaques en forme de peigne. Celles-ci permettent de piéger une espèce de petit crustacé appelé Artemia salina, qui donne aux oiseaux leur célèbre teinte rose», a indiqué la Suissesse de 17 ans.

mention spéciale - catégorie photojournalisme

«Toxic Tip» © Lakshita KARUNARATHNA/Wildlife Photographer of the Year

«Depuis plus de trois ans, je documente les conflits entre les humains et les éléphants au Sri Lanka. Cette image d'un éléphant solitaire errant dans une décharge à Ampara est le résultat de plusieurs mois d'observation minutieuse dans deux décharges à ciel ouvert, où les troupeaux viennent régulièrement se nourrir. Environ 20 éléphants sont morts en huit ans sur un seul site à Ampara après avoir consommé des emballages alimentaires non digestibles et d'autres déchets plastiques. Parallèlement aux efforts mondiaux visant à réduire l'utilisation du plastique, les défenseurs de l'environnement soulignent la nécessité urgente de sécuriser les décharges et d'empêcher la faune sauvage d'accéder à des matériaux nocifs», a déclaré le Sri-Lankais Lakshitha Karunarathna.

mention spéciale - catégorie l'art de la nature

«Slime Family Portrait» © Kutub UDDIN/Wildlife Photographer of the Year

«J'ai trouvé des myxomycètes, organismes composés de courtes tiges coiffées de boules ressemblant à des myrtilles – ce sont les parties reproductrices de ces créatures qui prospèrent dans les milieux humides du monde entier comme dans ici une forêt voisine de Slindon Wood, dans le West Sussex, en Angleterre. Chacune mesure seulement 1 à 2 millimètres de diamètre. Mon image ressemble à un paysage fantastique, bien qu'il décrive la scène comme un "portrait de famille bizarre", avec un minuscule œuf d'insecte jaune. Le myxomycète est une communauté d'organismes unicellulaires mobiles, semblables à des amibes, qui vivent indépendamment jusqu'à ce qu'ils se réunissent et travaillent ensemble pour trouver de la nourriture et se reproduire», a expliqué Kutub Uddin, photographe banglado-britannique.

mention spéciale - catégorie monde aquatique

«Jelly Smack Summer» © Ralph PACE/Wildlife Photographer of the Year

Le photographe américain Ralph Pace s'est retrouvé au milieu d'un banc de méduses dorées (Chrysaora fuscescens) dans les eaux du Pacifique, dans la baie de Monterey, en Californie, aux États-Unis. «Pour me protéger des piqûres tout en prenant cette photo, je me suis enduit de vaseline toutes les parties de ma peau qui n'étaient pas couvertes par ma combinaison de plongée. Les tentacules peuvent infliger une piqûre douloureuse qui, selon d'après moi, ressemble davantage à celle d'une abeille qu'à celle d'une ortie. Très adaptables au réchauffement des mers, les méduses apparaissent en plus grand nombre. Certains biologistes affirment que la multiplication des bancs est un signe de l'augmentation de la température des océans. La disparition des prédateurs et des concurrents due à la surpêche est un autre facteur contributif», a-t-il confié.

mention spéciale - catégorie zones humides : voir plus loin

«Clouds of Gold» © Jassen TODOROV/Wildlife Photographer of the Year

«Aux commandes de mon monomoteur Piper Warrior à destination de l'aéroport international de San Francisco, je ne me lasse jamais des couleurs changeantes des marais, dans la baie de San Francisco, en Californie, aux États-Unis. La lumière pendant "l'heure dorée", au coucher du soleil, était magnifique. Les nuages se reflétaient dans les marais salants qui s'étendent dans la baie. Le processus de collecte du sel dans la baie a été industrialisé dans les années 1800. Depuis 2003, le projet de restauration des marais salants de South Bay a acquis 6.000 hectares. En supprimant les digues artificielles, le projet recrée l'habitat des marais littoraux, permettant aux plantes et à la faune tolérantes au sel de prospérer à nouveau», a déclaré Jassen Todorov à propos de son cliché primé.

mention spéciale - catégorie jeune photographe de nature (10 ans et moins)

«Rutting Call» © Jamie SMART/Wildlife Photographer of the Year

Âgée de 9 ans, Jamie Smart s'est distinguée dans cette catégorie grâce à son image d'un cerf élaphe poussant un puissant brame, au cours de la période de rut automnal, dans le parc de Bradgate, situé dans le Leicestershire, en Angleterre. «J'ai parcouru les allées du parc en restant à une distance respectable du cervidé. Je me suis redressée de toute ma hauteur pour éviter que les hautes herbes au premier plan ne gênent ma prise de vue. Les bois du cerf ont repoussé depuis leur chute annuelle au printemps. Le «velours», la peau douce qui les recouvrait pendant leur croissance, est morte, exposant l'os en dessous. Chaque nouvelle paire devient plus grande et plus complexe à mesure que le cerf vieillit, avec des pointes plus complexes appelées «bois» qui couronnent la tête des mâles plus âgés», a raconté la Britannique qui s'est lancée dans la photo à l'âge de 6 ans et dont le talent a été plusieurs fois récompensé.

mention spéciale - catégorie jeune photographe de nature (11-14 ans)

«Essence of Kamchatka» © Kessav VIKRAM/Wildlife Photographer of the Year

Cette photo en noir et blanc de Kesshav Vikram exprime de manière remarquable le caractère sauvage et isolé de la péninsule du Kamtchatka, dans l'Extrême-Orient russe. «J'ai attendu plusieurs jours avant de pouvoir immortaliser cette image : un ours brun se promenant le long des rives du lac Kourile tandis que le volcan Ilinsky émergeait des nuages. Un goéland à manteau ardoisé a survolé la scène, aligné avec le sommet du volcan. Généralement solitaire, l'ours se dirigeait vers un festin avec d'autres congénères pour profiter de l'abondance de saumons rouge migrant en amont vers leur lac d'origine pour frayer. Ce lac de caldeira, formé dans le cratère créé par une éruption volcanique, est le plus grand lieu de frai du saumon rouge en Eurasie», a narré le jeune et prometteur photographe indien.