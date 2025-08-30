Toute l’actu en direct 24h/24
Avec notre application gratuite
Installer
Dernière minute
En Direct
Dernière minute
En direct
A suivre

Un touriste britannique est décédé à Benidorm en Espagne après être allé nager dans la soirée

Le Britannique décédé après s'être baigné sur la plage de Levante était âgé de 31 ans. [JOSE JORDAN/AFP]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Un touriste britannique est décédé vendredi soir à Benidorm, en Espagne, après être allé se baigner en soirée. 

Un bain de nuit qui a mal tourné. À Benidorm, en Espagne, un touriste britannique est décédé vendredi soir après une baignade en soirée, ont rapporté les autorités locales.

Un groupe d’au moins trois ressortissants britanniques se serait aventuré dans l’eau sur la plage de Levante vers 20h, ce vendredi. Deux d'entre eux sont parvenus à regagner le rivage, mais l’alarme a été donnée lorsqu’un autre membre du groupe n'est pas réapparu.

Sur le même sujet Espagne : un touriste français meurt pendant son enterrement de vie de garçon dans une maison de vacances Lire

Les forces de l'ordre locales ont fini par retrouver un homme de 31 ans sans vie sur le sable.

Une destination prisée des Britanniques

Le ministère britannique des Affaires étrangères a aussitôt réagi apportant son soutien à la famille du ressortissant décédé en Espagne. 

Benidorm est une destination touristique prisée des Britanniques, avec plus de 830.000 visiteurs l’an dernier, selon le maire de la ville.

EspagnetouristeMermort

À suivre aussi

«Un bébé de 15 mois, 22 enfants et une femme enceinte concernés» : près de 100 personnes intoxiquées dans un hôtel en Espagne
Kylian Mbappé et Vinicius Jr ont été visés par des cris de singe.
Real Madrid : Kylian Mbappé et Vinicius Jr victimes de cris racistes à Oviedo
Espagne : un homme décède après avoir été amputé de 5 orteils par son fils

Ailleurs sur le web

Dernières actualités