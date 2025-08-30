Un touriste britannique est décédé à Benidorm en Espagne après être allé nager dans la soirée

Un touriste britannique est décédé vendredi soir à Benidorm, en Espagne, après être allé se baigner en soirée.

Un bain de nuit qui a mal tourné. À Benidorm, en Espagne, un touriste britannique est décédé vendredi soir après une baignade en soirée, ont rapporté les autorités locales.

Un groupe d’au moins trois ressortissants britanniques se serait aventuré dans l’eau sur la plage de Levante vers 20h, ce vendredi. Deux d'entre eux sont parvenus à regagner le rivage, mais l’alarme a été donnée lorsqu’un autre membre du groupe n'est pas réapparu.

Les forces de l'ordre locales ont fini par retrouver un homme de 31 ans sans vie sur le sable.

Une destination prisée des Britanniques

Le ministère britannique des Affaires étrangères a aussitôt réagi apportant son soutien à la famille du ressortissant décédé en Espagne.

Benidorm est une destination touristique prisée des Britanniques, avec plus de 830.000 visiteurs l’an dernier, selon le maire de la ville.