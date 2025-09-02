Drake : les consignes de sécurité pour le prochain concert du rappeur à Paris provoquent un tollé sur les réseaux sociaux

Alors que le rappeur Drake se produira à l’Accor Arena de Paris les 7 et 8 septembre prochain, des consignes de sécurité, notamment sur le port de «sacs», ont été transmises, provoquant un tollé sur les réseaux sociaux.

Drake fait son grand retour à Paris après six ans d’absence. Le rappeur canadien va faire vibrer l’Accor Arena de Bercy le 7 et le 8 septembre prochain, au rythme de ses tubes planétaires comme «God’s Plan» ou «Hotline Bling». Mais ce mardi, l’Accor Arena a transmis des consignes de sécurité selon lesquelles «aucun sac (pochette, sac à main, banane...), ne sera autorisé dans l’enceinte». De quoi provoquer un véritable tollé sur les réseaux sociaux.

«Merci de prendre en compte qu’aucun sac, quelle que soit sa nature (pochette, sac à main, banane…), ni sa taille, ne sera autorisé dans l’enceinte de l’Arena. Merci de noter également que la consigne ne sera pas disponible», a publié l’Accor Arena ce mardi sur ses réseaux sociaux. Une annonce, qui semble provenir du rappeur canadien, et qui n’a pas tardé à faire réagir les internautes. «C’est ce que j’appelle le sens du service», a ironisé un internaute.

🚨 INFORMATIONS DRAKE 🚨



🇫🇷 Merci de prendre en compte qu’aucun sac, quelle que soit sa nature (pochette, sac à main, banane…), ni sa taille, ne sera autorisé dans l’enceinte de l’Arena. Merci de noter également que la consigne ne sera pas disponible.



🇬🇧 Please note that no… — Accor Arena (@Accor_Arena) September 2, 2025

«Même pas concernée par ce concert mais c’est quoi ces consignes de merde ? Les gens doivent venir avec leurs effets personnels et papiers à la main ? Alors que bcp n’habitent même pas en IDF ? N’importe quoi», a tancé une autre internaute.

«Des centaines de concerts à mon actif et j’ai JAMAIS vu une salle interdire les sacoches, bananes et autres petits sacs, personnellement je n’ai aucun vêtement avec des poches suffisamment grandes pour contenir toutes mes affaires, revoyez vos consignes !», s’est insurgé un autre futur spectateur.

Même pas concernée par ce concert mais c’est quoi ces consignes de merde ? Les gens doivent venir avec leurs effets personnels et papiers à la main ? Alors que bcp n’habitent même pas en IDF ? N’importe quoi. — Claire M. (@claire__mrcl) September 2, 2025

«Sympa de prévenir maintenant pour les gens qui viennent des 4 coins du pays. C’est pas comme si la tournée avait déjà débuté au début de l’été» ou encore «Je ne vais même pas à ce concert mais je trouve ce genre de consignes aberrantes ! Au pire des cas, demandez des sacs transparents comme dans certains pays anglophones ! Vous exposez les gens au vol en plus en les forçant à avoir tout dans leurs poches, c'est ridicule !», peut-on également lire dans les commentaires sous la publication.

Clé dans les poches, Téléphone dans les poches, chargeur ou batterie dans les poches aussi, veste s’il fait froid dans les poches, trophée du meilleur buteur dans les poches, trophée du meilleure passeur dans les poches aussi ! On est des kangourous peut-être jsp — MakeYourMemories (@MakeUrMemories_) September 2, 2025

Malgré cette polémique, ni l’Accor Arena, ni Drake n’ont pour l’instant réagi.