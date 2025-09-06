Toute l’actu en direct 24h/24
Le «Trump National Doral Miami est le meilleur endroit»: Donald Trump accueillera le sommet du G20 dans son golf de Miami

Donald Trump a confié qu'il «aimerait» que le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping participent à ce rassemblement l'an prochain. [Brian Snyder / REUTERS]
Par CNEWS
Publié le - Mis à jour le

Le président américain Donald Trump a annoncé ce vendredi qu’il organisera le sommet du G20, en décembre 2026, dans un complexe de golf que possède sa famille à Miami en Floride. 

Comme à la maison. Ignorant toute forme de conflits d’intérêts, Donald Trump a annoncé que le sommet du G20, prévu en décembre 2026, se tiendra dans l'un de ses golfs, à Miami, en Floride. 

«Nous ne gagnerons pas du tout d'argent avec ça», a assuré le président américain vendredi en faisant valoir que le site retenu, le «Trump National Doral Miami» était «le meilleur endroit». 

Il a confirmé par ailleurs qu'il ne se rendrait pas au rassemblement des dirigeants du G20, cette année en novembre en Afrique du Sud, et que les États-Unis y seraient représentés par le vice-président JD Vance.

Vladimir Poutine et Xi Jinping espérés 

Donald Trump a aussi confié qu'il «aimerait» que le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping participent à ce rassemblement l'an prochain.

Donald Trump est accusé par l'opposition démocrate de profiter de son retour au pouvoir pour promouvoir les intérêts économiques de sa famille dans divers secteurs, en particulier l'immobilier et les cryptomonnaies.

Formellement, le président américain n'est plus impliqué dans les affaires familiales, désormais gérées principalement par ses fils.

InternationalG20Donald Trump

