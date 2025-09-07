La Russie revendique la prise d'un village dans la région de Dnipropetrovsk

La Russie a revendiqué dimanche la prise d'un village dans la région de Dnipropetrovsk, dans le centre-est de l'Ukraine, où les forces de Moscou ont opéré une percée depuis juillet.

L'armée russe a pris le contrôle du "village de Khoroshe dans la région de Dnipropetrovsk", a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.