Qui était Pier Giorgio Frassati, le saint patron des montagnards, qui va être canonisé ce dimanche ?

Mort en 1925 à l'âge de 25 ans, Pier Giorgio Frassati va être canonisé ce dimanche 7 septembre. Ce jeune Turinois était connu pour son engagement envers les plus pauvres.

Cent ans après sa mort, Pier Giorgio Frassati doit être canonisé ce dimanche 7 septembre. Béatifié par Jean-Paul II en 1990, ce jeune homme issu de la bourgeoisie turinoise était connu pour son engagement chrétien en faveur des plus pauvres et pour sa passion pour l'alpinisme, qui lui a valu de devenir le saint patron des montagnards.

Né en 1901, Pier Giorgio Frassati a découvert la religion dès sa jeunesse, au contact des jésuites de son lycée. Lecteur passionné de Saint-Augustin, il était aussi membre de l'Action catholique et des conférences Saint-Vincent-de-Paul. En 1922, il a franchi un pas supplémentaire en devenant tertiaire dominicain, soit un membre laïc de cet ordre.

Sensibilisé aux questions politiques au sein du mouvement de la Jeunesse catholique, marqué par la pensée de don Luigi Sturzo, père de la démocratie chrétienne, Pier Giorgio Frassati avait à l'époque exprimé son dégoût pour le fascisme de Benito Mussolini.

Deux miracles reconnus

Engagé dans des études d'ingénierie mécanique afin d'améliorer le quotidien des mineurs, le jeune Turinois n'a toutefois jamais obtenu son diplôme. Il est mort en 1925, à l'âge de 24 ans, juste avant les examens finaux. Pier Giorgio Frassati a succombé à une poliomyélite probablement contractée dans les bidonvilles qu'il fréquentait régulièrement pour aider les plus démunis.

Pour justifier la béatification du jeune homme en 1990, l'Eglise lui a officiellement attribué la guérison d'un Italien du Frioul survenue en 1933. A l'époque, Domenico Sellan, 40 ans, était paralysé et proche de la mort en raison d'une maladie tuberculeuse de la colonne vertébrale. Il fut miraculeusement guéri et vécut encore 35 ans après qu'un prêtre lui a apporté une petite image de prière de Pier Giorgio Frassati.

Pour sa canonisation, le miracle retenu concerne un jeune prêtre d'origine mexicaine ordonné en juin 2023 pour l’archidiocèse de Los Angeles, et qui a été guéri d’une grave blessure au tendon d’Achille survenue durant un match de basket alors qu’il était séminariste.

Juan Manuel Gutierrez avait expliqué avoir appelé Pier Giorgio Frassati à l'aide durant une prière. Il avait alors ressenti une vive chaleur dans la cheville et avait pu remarcher normalement quelques jours plus tard. Le caractère miraculeux de sa guérison avait par la suite été reconnu par l’enquête, puis validé par les commissions médicales, théologiques et épiscopales du Dicastère pour les causes des saints, conduisant à sa reconnaissance formelle par le pape François le 25 novembre 2024.

Ce dimanche 7 septembre, Pier Giorgio Frassati accèdera au rang de saint en même temps que Carlo Acutis, un jeune homme mort d'une leucémie en 2006, à l'âge de 15 ans. D'une foi profonde de son vivant, il est devenu une figure très populaire dans le monde catholique, son goût pour l'informatique lui valant le surnom de «geek de Dieu» ou «cyber-apôtre».