Royaume-Uni : pourquoi le métro de Londres est-il paralysé par une grève inédite au moins jusqu'à jeudi ?

Depuis dimanche, en raison d’une grève d’agents du métro de Londres, en Angleterre, le réseau est fortement perturbé, impactant le déplacement de millions de personnes dans la capitale britannique. Il y aura peu ou aucun service sur l’ensemble des 11 lignes jusqu’à jeudi.

Le plus vieux métro du monde à l’arrêt cette semaine. Les déplacements de millions de personnes à Londres, en Angleterre, sont perturbés à cause d’une grève quasi-totale d’agents du métro de la capitale britannique. Ce mouvement a débuté dimanche et doit se poursuivre jusqu’à jeudi.

Face à cela, l’opérateur Transport for London (TFL), qui gère le «Tube», a prévenu qu’il y aurait peu ou aucun service sur l’ensemble des 11 lignes entre ce lundi et jeudi. Dès dimanche, le mouvement avait déjà provoqué la fermeture de certaines stations et plusieurs lignes étaient déjà à l’arrêt.

5 millions de passagers par jour

Mais alors, que se passe-t-il concrètement ? Cette grève, lancée à l’appel du syndicat des transports RMT, concerne les conducteurs, agents de signalisation et de maintenance. Ces derniers protestent contre le niveau des salaires et les conditions de travail. En revanche, les bus ne sont pas concernés par les perturbations, tout comme certaines lignes spécifiques, comme la récente Elizabeth Line.

Un mouvement de cette ampleur est-il déjà arrivé dans la capitale britannique ? Cela faisait depuis mars 2023, lorsque le pays était en proie à une très forte inflation du fait de la guerre en Ukraine, que le métro londonien n’avait pas connu une grève aussi importante. À noter que le «Tube» transporte jusqu’à 5 millions de passagers par jour.

Deux concerts annulés

Face à ces revendications, la direction de la TFL avait proposé une hausse de 3,4% des salaires. Une proposition refusée par les grévistes. Ces derniers demandent une réduction des heures de travail hebdomadaires.

Cependant, si ce mouvement impacte fortement les usagers de Londres, les événements culturels le sont aussi. Notamment les concerts du chanteur américain Post Malone, prévus dimanche et lundi au Tottenham Hotspur Stadium. Ces derniers ont été reportés à deux dates ultérieures.

We’re sorry to announce that, due to planned strikes on the London Underground, we’ve been forced to reschedule the two Post Malone concerts at Tottenham Hotspur Stadium.



Without a Tube service, it’s impossible to get people to the concert and home again safely, and therefore… pic.twitter.com/TpAe1N0Zm4 — Live Nation UK (@LiveNationUK) September 5, 2025

Selon l’organisateur Live Nation UK, qui s’est exprimé dans un message sur X, «sans service du Tube, il est impossible que les personnes puissent se rendre au concert et rentrer chez elles en sécurité».