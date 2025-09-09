Attentat à Jérusalem : le Hamas revendique l'assaut meurtrier de lundi

Le Hamas a revendiqué mardi l'attaque meurtrière survenue la veille, lundi 8 septembre, à Jérusalem, lors de laquelle au moins six personnes ont été tuées.

Un acte terrible. Le Hamas a revendiqué ce mardi l'attaque meurtrière survenue lundi 8 septembre à Jérusalem, en Israël.

«Les Brigades Al-Qassam revendiquent leur responsabilité dans l'attaque par balles qui a eu lieu hier matin, lundi (...), près du carrefour de la colonie de Ramot», a indiqué le groupe terroriste dans un communiqué.

Au total, six Israéliens ont perdu la vie hier, tués par balles. Plusieurs personnes ont également été blessées dans l'attaque.

Les deux assaillants terroristes ont été neutralisés ce lundi par «un agent de sécurité et un civil», a précisé la police israélienne.