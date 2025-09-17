Toute l’actu en direct 24h/24
Mexique : un camion est englouti dans un trou géant en pleine cœur de la capitale (vidéo)

Le gouffre mesurait 8 mètres de profondeur, avec une largeur de 7 mètres et une longueur de 12 mètres. [IZTAPALAPA MAYOR'S OFFICE/Handout via REUTERS]
Par Brice Gerstemberg
Publié le - Mis à jour le

Un camion de livraison de boissons gazeuses a été englouti en quelques secondes dans un trou de huit mètres de profondeur sur une route du quartier de Renovación, en plein cœur de Mexico, ce samedi. L’incident, lié à l’effondrement du vieux réseau de drainage, n’a pas fait le moindre blessé.

Plus de peur que de mal dans cette scène invraisemblable. Un camion de livraison de boissons gazeuses a chuté en quelques instants dans une crevasse située au milieu d’une route traversant l’arrondissement d’Iztapalapa, en plein cœur de Mexico, ce samedi.

L’incident, provoqué par l’effondrement du vieux réseau de drainage, a donné lieu à des images surréalistes relayées sur les réseaux sociaux. Sur ces dernières, on peut ainsi voir la route se dérober sous le poids lourd, avant que le véhicule n’y soit aspiré à la verticale, au point de quasiment disparaître.

D’après les autorités locales, le gouffre constaté au sein du quartier de la Renovación mesurait 8 mètres de profondeur, avec une largeur de 7 mètres et une longueur de 12 mètres.

Aucun blessé n’a été à déplorer dans l’incident mais les forces de l’ordre mexicaines ont rapidement bloqué l’accès à cette route afin d’éviter un éventuel drame avant sa remise à neuf. 

Par mesure de précaution, le Secrétariat de gestion intégrale des risques et de protection civile de la ville de Mexico (SGIRPC) a évacué trois maisons et 20 personnes ont été déplacées dans un abri temporaire pour assurer leur sécurité.

Un accident causé par les fortes précipitations 

D’après le quotidien La Jornada, l’accident serait dû aux «pluies intenses tombées dans l’après-midi». Les autorités locales ont identifié «une rupture sur une section d'environ 10 mètres dans le collecteur de 2,44 mètres de diamètre, causée par un tassement du sol». 

Une grue d’une capacité de 120 tonnes a été nécessaire pour extraire le poids-lourd de ce trou situé en plein milieu de la capitale du Mexique. «Une fois le camion retiré, la zone a été murée pour procéder à une inspection vidéo de l'état du collecteur, suivie d'une stabilisation du sol (étaiement) et d'un relevé topographique», a précisé le quotidien publié à Mexico.

Dépêchée sur les lieux de l’incident, la maire de Mexico, Aleida Alavez, a annoncé que «les travaux de réparation du gouffre du quartier prendront moins d'un mois».

La municipalité a indiqué qu’un dispositif impliquant «une équipe d'intervention, des équipements d'inspection vidéo, un véhicule de pompage d'urgence, un camion hydropneumatique, deux grues télescopiques de 20 et 40 tonnes et cinq ingénieurs spécialisés» ont été déployés sur les lieux dès samedi.

