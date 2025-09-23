Quel pays détient le record mondial d'absence de gouvernement ?

Alors que la France attend toujours la constitution d'un gouvernement par Sébastien Lecornu, récemment nommé Premier ministre, un état voisin détient actuellement le record mondial en ayant fonctionné plus d'un an sans exécutif officiel.

C'est un pays que connaissent bien les Français. Après les élections législatives de juin 2010, la Belgique a connu une période de 541 jours sans gouvernement officiel en temps de paix. Un gouvernement provisoire a assuré la continuité des affaires publiques jusqu'à ce que le roi Albert II nomme un nouveau cabinet, dirigé par Elio di Rupo, le 5 décembre 2011. Ce dernier est entré en fonction dès le lendemain.

Cependant, en considérant que le gouvernement Leterme II avait pris fin avec la démission du Premier ministre Yves Leterme, acceptée par le Souverain le 26 avril 2010, le royaume est resté 589 jours sans instance dirigeante élue.

L'Espagne, voisine européenne de la France, a également opéré avec un gouvernement restreint aux affaires courantes pendant 300 jours lors de la crise politique de 2016, sans pour autant surpasser «le Plat Pays».

l'Irlande du Nord, prétendant au record ?

Auparavant, c'est le Cambodge qui détenait ce record avec 353 jours, de juillet 2003 à juin 2004, pour former une autorité. Depuis 2010, l'Irak, quant à lui, détient le record de la plus longue période sans gouvernement due à un conflit, avec 289 jours écoulés entre les élections et la formation du nouveau cabinet ministériel.

La Moldavie aurait pu revendiquer le record mondial d'absence de gouvernement, car après le départ du président Vladimir Voronin le 11 septembre 2009, le pays est resté 567 jours sans président élu. Néanmoins, la Constitution moldave, prévoyant que le président du Parlement est la tête de l'État provisoirement, avec le pouvoir de nommer un Premier ministre en cas de vacance, la nation a toujours disposé d'un gouvernement fonctionnel.

De janvier 2017 à janvier 2020, l'Irlande du Nord est restée sans gouvernement pendant 1.095 jours, mais n'a également pas pu établir un record puisque le gouvernement central britannique a conservé son pouvoir législatif. En effet, cette province britannique fonctionne selon un système de «dévolution», consistant à transférer certaines compétences du Parlement britannique (Westminster) vers des institutions locales en vertu de l'Accord du Vendredi saint conclu en 1998.