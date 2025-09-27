Argentine : deux jeunes femmes et une adolescente séquestrées, torturées et tuées en direct sur Instagram

Deux jeunes femmes et une adolescente ont été torturées et tuées en Argentine par des trafiquants de drogue présumés. La scène a été filmée et diffusée dans un groupe privé sur le réseau social Instagram.

Un fait divers insoutenable. Trois jeunes femmes âgées de 20 et 15 ans ont été torturées et tuées dans un triple féminicide en Argentine. Les auteurs seraient des trafiquants de drogue présumés.

Selon le ministre provincial de la Sécurité Javier Alonso, les victimes croyaient se rendre à une fête où il était question de faveurs sexuelles mais elles sont tombées dans un guet-apens. Avant d'être tuées, elles ont subi une séance de torture qui a été diffusée sur un compte Instagram fermé de 45 personnes. Des médias argentins ont notamment évoqué parmi les sévices infligés, des brûlures, des doigts coupés, des ongles arrachés ou encore des coups.

Les corps avaient été enterrés

Les corps de Morena Verdi et Brenda del Castillo, deux cousines âgées de 20 ans, et de Lara Gutiérrez, 15 ans, ont été retrouvés mercredi, enterrés dans la banlieue sud de Buenos Aires, cinq jours après leur disparition.

Elle sont à la fois «victimes d'un système» les forçant à vendre leur corps et elles ont eu la «malchance» d'être «tombées sur les mauvaises personnes», a estimé le cousin de deux d'entre elles dans un entretien à l'AFP vendredi 26 septembre.

«Beaucoup de préjugés dans la société montrent du doigt le travail qu'elles faisaient», a déclaré à l'AFP Federico Celedon, 26 ans, cousin de Brenda et Morena, en référence au fait qu'elles se prostituaient, ce que selon lui la famille ignorait.

Le mobile du triple féminicide n'a toutefois pas été confirmé à ce stade. Cependant, les enquêteurs pensent que les trafiquants de drogue ont planifié ces meurtres comme une punition et une vengeance, après que l'une des victimes a volé un paquet de cocaïne à l'un des dealers, le chef présumé d'un groupe criminel dans un quartier marginalisé connu sous le nom de Villa 1-11-14.

L'enquête n'est est pour l'heure qu'à ses débuts. Quatre personnes, deux hommes et deux femmes, ont été placées en détention provisoire tandis que le commanditaire présumé, un homme de 23 ans, fait l'objet d'un avis de recherche.

La sordide affaire a suscité une onde de choc dans le pays. Plusieurs organisations féministes ont appelé à une grande mobilisation en leur mémoire, sous le slogan «Justice pour Morena, Brenda et Lara».